«Вкус Ставрополья», Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2023 году урожай ягод у сельхозпроизводителей и в фермерских хозяйствах составил 25,4 тыс. т. Хотя эта цифра невелика, она почти в два раза больше объема сбора десятилетней давности. В то же время российским производством покрывается лишь 25-30% от потребности российского рынка в свежей ягоде, остальное импортируется. Причина высокой доли ввоза в том, что климатические особенности России не позволяют выращивать ягодные культуры круглый год в открытом грунте даже в самых южных регионах. Инвестиции же в тепличные проекты крайне высокие и не всегда обоснованы. Тем не менее в стране есть и такой опыт: уже более пяти лет круглогодичный комплекс по выращиванию ягод функционирует в Ставропольском крае

Тепличный комбинат по круглогодичному производству земляники «Вкус Ставрополья», построенный с нуля, был запущен в 2019 году. Идея создания бизнеса зародилась в 2017-м. «Мы тщательно анализировали, что уникального можем создать, что будет радовать покупателей и нести здоровье. В итоге оценка рынков, опросы, сбор частных мнений привели нас к выращиванию ягоды, — вспоминает собственник и гендиректор компании Анна Андреева. — За несколько лет мы прошли путь от идеи, поиска земельного участка и профильных специалистов, строительства, ввода в эксплуатацию до стабильного, прогрессивного предприятия». Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд руб.

По ягодам — самый крупный

Ассортимент комбината представлен земляникой садовой короткого и длинного светового дня. Вариация сортов зависит от времени года с учетом необходимого количества света, который оказывает решающее влияние на качество и объем урожая. Полезная площадь выращивания ягоды составляет 6 га.

При изучении технологий производства земляники в закрытом грунте в 2018 году на предприятии пришли к выводу, что настоящей технологии круглогодичного выращивания этой ягоды в России нет, поэтому она была заимствована специалистами «Вкуса Ставрополья» из Нидерландов и успешно внедрена. «Мы постоянно развиваемся, экспериментируем с методами производства, сортами и технологиями, — рассказывает Андреева. — Такая стратегия позволяет быстро адаптироваться к изменениям количества солнечной радиации, качества посадочного материала, предпочтений покупателя».