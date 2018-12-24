В Ленинградской области выпущена первая партия протеина из природного газа

Компания Protelux выпустила первую в истории современной России партию кормового биопротеина из бактерий, поглощающих метан. Ее завод в Ивангороде Ленинградской области, работающий по лицензии датской компании Unibio, был запущен в сентябре. Инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд руб. Готовая продукция в ближайшее время будет отправлена крупнейшим мировым производителям кормов для исследования качества и включения в состав рецептур коммерческих кормов, сообщает компания.



В производстве были задействованы два из четырех ферментеров, уже установленных на комбинате. Они представляют собой биореакторы, в которых воспроизводится естественный процесс роста метанотрофных (поглощающих метан) бактерий в природной среде. В январе-феврале 2019 года на заводе планируется запустить оставшиеся два ферментера, после чего он выйдет на проектную мощность в 6 тыс. т биопротеина в год. Продукция будет поставляться на рынок под маркой Uniprotein.



У Unibio есть опытный ферментер в Дании, но он в разы меньше по размерам и, по сути, является лабораторным производством, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. «В Европе в рационах животных биопротеин используется с 1995 года, и является качественной заменой рыбной муки и соевого шрота, — отмечает он. — Рыбная мука широко используется в кормлении, но ее предложение ограничено и не сможет удовлетворять растущую потребность сельхозпроизводителей». По его словам, сейчас на рынке уже есть дефицит протеина растительного и животного происхождения, и задача Protelux — предложить производителям кормов еще один альтернативный белковый компонент. По словам представителя Protelux, у биопротеина нет ярко выраженных запахов, в том числе неприятных, он обладает привлекательными вкусовыми качествами, а содержание чистого протеина в новом продукте достигает 73%.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк полагает, что у биопротеина есть перспективы на российском рынке. «Конечно, понадобится какое-то время, чтобы у животноводов появилось доверие к этому протеину, но он найдет потребителя и займет свою нишу, — считает он. — О достоинствах и недостатках этого продукта судить пока сложно. Вопрос в том, как этот протеин будет взаимодействовать с другими кормовыми ингредиентами».



Гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков ранее говорил «Агроинвестору», что микробный белок из природного газа может стать заменой рыбной муке: современные биотехнологии позволяют производить продукт, близкий к ней по составу, но при этом стабильного качества. Однако многое будет зависеть от цены на него. «Все белковые компоненты интересны. Мы можем их сбалансировать, если они не устраивают нас по тому или иному показателю, но для потребителя решающим фактором при выборе станет соотношение цена/качество», — уверен эксперт.



При этом например, технический консультант компании «Фидлэнд Групп» Сергей Щербинин считает эксперименты с производством белка из газа странными, особенно учитывая то, что у нас в стране до сих пор не газифицированы многие села. «Мы не ищем легких путей и придумываем делать белок из газа, как будто больше не из чего, — недоумевает он. — В принципе экспериментально доказано, что все продукты питания можно производить из нефти, ее структура позволяет синтезировать белки, но стоимость такого мяса будет раз в 10 выше, чем традиционного. Кто его будет покупать? Аналогично и с протеином из газа».



Себестоимость производства биопротеина компания не раскрывает, равно как и планируемую цену реализации. Однако представитель Protelux уточняет, что цена на продукт будет конкурентоспособной и сопоставимой с аналогичными по качеству протеинами животного происхождения, представленными на российском рынке.



Мощность завода в Ивангороде может быть увеличена до 20 тыс. т в год, при этом его стоит рассматривать как часть большего по масштабу проекта, включающего строительство еще двух комбинатов, говорит представитель Protelux. «В планы развития компании входит строительство второго, более крупного, предприятия по выпуску кормового протеина в особой экономической зоне Алабуга (Татарстан). Инвестиции составят около 18 млрд руб., срок реализации — два-три года, — рассказал он. — Третье предприятие будет расположено в ОЭЗ “Лотус” (Астраханская область), объем инвестиций также около 18 млрд руб.». Ранее компания сообщала, что мощность предприятий составит по 100 тыс. т биопротеина в год.



По данным kartoteka.ru, ООО «Протелюкс» зарегистрировано в сентябре 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., ее единственным владельцем указана кипрская «Стафилис холдинг лимитед». Среди совладельцев компании — один из основателей группы ПИК Кирилл Писарев и структура экс-совладельца Абсолют-банка Михаила Сердцева. Последний ранее уточнял, что им с Писаревым принадлежит менее 50% предприятия, при этом у них есть юридический контроль над компанией, дающий возможность принимать все решения по ее развитию. Также инвестором проекта является финский холдинг, объединяющий компании Lihatukku Jouni Partanen Oy, Pajuniemi и Maalaistuote Vataja Oy.

