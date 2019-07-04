В ближайшее время Европа и Россия вряд ли запретят глифосат

Австрия первой из стран Евросоюза запретила применение в сельском хозяйстве средств защиты растений на основе глифосата — одного из самых распространенных в мире гербицидов, сообщила Deutsche Welle. Вопрос безопасности глифосата активно обсуждается после того, как в прошлом году окружной суд Сан-Франциско обязал компанию Monsanto, приобретенную концерном Bayer, выплатить $289 млн садовнику Диуэну Джонсону, который утверждал, что из-за работы с гербицидом Roundup, действующий веществом которого является глифосат, он заболел раком.



Садовник много лет пользовался этим препаратом и несколько раз по неосторожности проливал его на себя. Хотя Monsanto настаивала, что многочисленные исследования не подтверждают угрозу глифосата для здоровья человека, против компании было подано свыше 13 тыс. судебных исков. В мае калифорнийский суд присяжных признал, что Roundup, вероятно, вызвал рак у Альвы и Альберты Пиллиод и присудил выплатить им свыше $2 млрд.



Международное агентство по исследованию рака считает глифосат «вероятно канцерогенным», хотя Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что он безопасен при осторожном использовании. В ЕС глифосат разрешено применять до 2022 года, и страны-члены союза только в исключительных случаях могут запрещать одобренные химические вещества. У Еврокомиссии есть три месяца, чтобы оспорить решение Австрии. Однако не исключено, что примеру страны могут последовать и другие государства.



По словам исполнительного директора Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимира Алгинина, каждая страна ЕС вправе отказаться от использования глифосата раньше 2022 года, однако большинство государств мира не спешат это делать. «Например, в США глифосат используется как основной гербицид в полном объеме. В России есть некоторые ограничения на применения препарата, в первую очередь, в хозяйствах населения, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В этом вопросе не хотелось бездумно идти на поводу других стран. В России потребление глифосата в пересчете на гектар и так в разы меньше, чем в США, однако в ряде технологических операций заменить его пока нечем».



Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов считает, что в ближайший год запрета на глифосат в России, равно как и в Европе не будет. Сейчас в нашей стране производители глифосата совместно с Институтом гигиены и токсикологии им. Эрисмана проводят двухлетние исследования по мониторингу влияния химиката на здоровье человека и окружающую среду, чтобы самостоятельно сделать вывод о его опасности или безопасности, рассказывает он. «Россия ежегодно использует 40 тыс. т средств защиты растений на основе глифосата на 10-12 млн га. И если вдруг у нас запретят такие препараты, то в первую очередь пострадают аграрии, которые работают по нулевыми технологиями земледелия, — рассуждает Каракотов. — А сегодня с ростом цен на ГСМ число предприятий, которые применяют беспахотные технологии, растет, и им крайне необходимы СЗР на основе глифосата для обработки от сорняков, поэтому продажи таких препаратов растут».



Гендиректор компании «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин говорит, что глифосатные гербициды в основном нужны предприятиям, которые используют пары. «Мы от них уходим, поэтому и глифосат на своих полях применять перестали, хотя препараты на его основе достаточно эффективны, — отмечает он. — Мы знаем, что Европа постепенно отказывается от глифосата, но наш уход от него связан не с этим фактором, а с изменением технологического процесса в хозяйстве».



Вопрос еще и в том, по какой причине Австрия запретила использовать глифосат, добавляет Каракотов. «Действительно ли были выявлены факты нанесения этим препаратом вреда здоровью человека или известные транснациональные компании разрабатывают альтернативный гербицид, которому необходимо освободить место на рынке?», — задается вопросом он.



Между тем акции Bayer, которые с марта подешевели более чем на 20% из-за исков к Monsanto, в конце июня подорожали почти на 9% до 60,86 евро, сообщал Reuters. Стремительный рост, ставший самым значительным среднедневным за десятилетие, был связан с тем, что Bayer обнародовала планы урегулирования судебных исков по глифосату. Она наняла внешнего юриста для консультирования наблюдательного совета и создала комитет, который поможет решить проблему судебного разбирательства. Акционеры компании рассчитывают, что судебные споры могут быть урегулированы раньше, чем ожидалось.

