Сектор M&A замедлился почти вдвое. В 2026 году прогнозируется восстановление рынка

Совокупный стоимостной объем и количество сделок слияний и поглощений в российском АПК в прошедшем году заметно сократились, в первую очередь из-за падения числа крупных транзакций. Одним из главных факторов, который влиял на рынок M&A, эксперты называют высокую ключевую ставку ЦБ. Негативную роль сыграли жесткая денежно-кредитная политика, снижение рентабельности в отрасли и общая макроэкономическая ситуация. Зато в 2026 году инвесторы могут активизироваться. При смягчении условий по кредитам и уменьшении неопределенности можно ожидать возврат отложенного спроса на сделки, прежде всего в сегментах переработки, вертикальной интеграции и нишевых направлениях с устойчивым внутренним спросом

Объем слияний и поглощений в российском АПК в 2025 году сократился почти в два раза и составил 161 млрд руб., следует из презентации директора отдела инвестиций и рынков капитала аудиторской и консалтинговой компании Kept Павла Лапшина (ранее — часть международной сети KPMG). Число сделок M&A также снизилось до 57 против 85 годом ранее. При этом рынок крупных сделок с чеком выше 1 млрд руб. просел заметнее: их количество сократилось с 44 в 2024-м до 20 в прошедшем году. По мнению эксперта, основными причинами снижения активности являются разрыв в ценовых ожиданиях сторон и дорогой заемный капитал. «Продавцы не хотят считать стоимость своих компаний от текущих низких финансовых результатов, а хотят использовать некие модельные, прогнозные финансовые показатели, — говорил он (цитата по Поле.РФ). — Покупатели, напротив, исходят из текущей макроситуации: при высокой процентной ставке мультипликатор должен быть ниже, соответственно, ниже должны быть цены сделок».

EBITDA рентабельности в растениеводстве за 6 месяцев 2025 года составила 17%, в то время как по итогам 2024-го показатель был на уровне 21%, а в 2021-м доходил до 57%, напоминал Лапшин. Доходность масложировой отрасли в первом полугодии опускалась до 9% против 13% за аналогичный период годом ранее. В таких условиях ключевым драйвером на рынке M&A в АПК остаются консолидация и покупки со стороны крупных игроков, которые «могут себе позволить покупать, мыслить на долгосрочную перспективу».

Причины падения

