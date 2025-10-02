Unifrost купила компанию «Меридиан»

Сделка позволит компании стать одним из ведущих игроков в сфере переработки рыбы и морепродуктов М. Стулов / Ведомости

Группа Unifrost, один из крупнейших российских импортеров и переработчиков рыбы и морепродуктов, закрыла сделку по покупке производителя рыбной продукции «Меридиан», пишет РБК со ссылкой на представителя группы. Сделка стала продолжением стратегии по развитию потребления рыбы и морепродуктов в России и СНГ, пояснил член наблюдательного совета группы Алексей Демчишин. Покупка бизнеса «Меридиана» вслед за приобретением группы «Агама» в 2024 году позволит Unifrost стать одним из ведущих игроков в сфере переработки рыбы и морепродуктов, добавил он. Сумма сделки не раскрывается, «Коммерсантъ» ранее писал, что она может превысить 5 млрд руб.



О том, что Unifrost намерена выкупить бизнес «Меридиана» стало известно в начале августа. Тогда ООО «Юнифрост» подало в ФАС ходатайство о приобретении 100% в трех юридических лицах группы: АО «Меридиан», ООО «Торговый дом “Меридиан”» и ООО «Меридиан-Трейдинг». На прошлой неделе стало известно, что антимонопольная служба согласовала сделку: по мнению ФАС, она не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке.



В августе источник «Коммерсанта» оценивал, что, если сделка состоится, то Unifrost сможет контролировать до 60% рынка крабовых палочек и 35-40% сегмента пресервов. «Меридиан» специализируется на выпуске пресервов, рыбных деликатесов, красной икры, крабовых палочек, снеков и другой рыбной продукции из сурими (фарш из минтая). Продукция выпускается под марками «Меридиан», Milegrin, «Мирамар», «Рыбный базар», объем производства составляет 25 тыс. т в год.



Unifrost был основан в 2004 году, по итогам 2024 года выручка компании составила 46,5 млрд руб. (- на 44,2% больше, чем в 2023-м, чистая прибыль достигла 3,4 млрд руб. (+88,6%). В прошлом году компания выкупила крупного производителя рыбы, морепродуктов и замороженных овощей ГК «Агама» (бренды Agama и «Бухта изобилия»). Общая выручка АО «Меридиан», ООО «Торговый дом "Меридиан"» и ООО «Меридиан-Трейдинг» в 2024 году составила 13,7 млрд руб., увеличившись за год на 12,5%. Чистая прибыль сократилась на 58,3%, до 468,6 млн руб.



По итогам 2024 года Россия вошла в топ-5 крупнейших производителей сурими, хотя до 2020 года отечественные компании эту продукцию не производили и использовали исключительно импортное сырье, ранее писала «Российская газета». Рост производства обусловлен высоким спросом на российское сурими как на внутреннем, так и на внешнем рынках. По данным NTech, продажи сурими (крабовые палочки, мясо, намазки) в 2024 году выросли на 24,2% в денежном и на 13,8% в натуральном выражении. Эти продукты занимают 8,5% всех продаж в категории «Рыбная продукция» в деньгах и 11,2% в натуральном выражении. По прогнозу Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, к 2028 году производство сурими вырастет до 160 тыс. т, спрос на готовые продукты и полуфабрикаты также будет увеличиваться.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

