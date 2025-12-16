ГАП «Ресурс» купила активы в Алтайском крае

Интеграция новых активов позволит компании продолжить развитие сегмента глубокой переработки пшеницы ГК «Алтан»

ГАП «Ресурс» сообщила, что завершила сделку по приобретению активов ГК «Алтан» в Алтайском крае, он стал 25-м регионом ее присутствия. В состав группы вошли «ТД Алтан», «НПФ Алтан», «Поспелихинский КХП» и «Поспелихинская макаронная фабрика». Предприятия специализируются на глубокой переработке твердых сортов пшеницы, производстве муки и макаронных изделий под брендом Granmulino, а также продаже готовой продукции. Интеграция новых активов позволит компании продолжить развитие сегмента глубокой переработки пшеницы, уточняется в сообщении.



В структуру фабрики входя мельница мощностью до 72 тыс. т в год, элеватор объемом единовременного хранения до 26 тыс. т, шесть автоматизированных линий с фасовочными автоматами для короткорезанных и длиннорезанных макаронных изделий, склады для хранения готовой продукции и другие производственные объекты. Объем производства муки в ГК «Алтан» составляет около 52 тыс. т в год, макаронных изделий — 30 тыс. т в год.



В составе крупного агрохолдинга «Алтан» сможет выйти на федеральный уровень, усилить присутствие в европейской части России, считает руководитель направления «Агро и пищевая промышленность» инвестбанка Unicorn (выступал советником в сделке) Имран Мирзаев, слова которого приводит Shopper’s. Для «Ресурса», по его мнению, в сделке есть возможности для синергии: компания сможет выйти в Алтайский край — ключевой регион по производству твердых сортов пшеницы. Также группа расширит свое присутствие в рознице за счет нового продукта — макаронных изделий.



Основное направление ГАП «Ресурс» — птицеводство. По итогам прошлого года она заняла первое место по производству мяса бройлера, выпустив 1,07 млн т. Также группа занимается производством баранины, муки, растительных масел, молочных продуктов, мясной гастрономии и яиц. В последние годы компания активно растет за счет сделок M&A. Так, согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, с мая 2024 года по апрель 2025-го ее земельный банк увеличился на 340 тыс. га, до 680 тыс. га, что позволило группе занять пятое место в списке крупнейших землевладельцев.



