«Бумеранг капитал» выкупил производителя салатов «Салатерия»

Спрос на фасованные салаты может расти на фоне повышения доли готовой к употреблению продукции в рационе «Салатерия»

Инвестфонд «Бумеранг капитал» приобрел группу «Салатерия», пишет «Коммерсантъ». Прежним учредителем актива выступало МКООО «Сиэсай Менеджмент», чьи бенефициары не раскрываются. Ранее «Салатерия» фигурировала как актив группы «Дмитровские овощи», уточняет издание. «Салатерия» работает с 2016 года, специализируется на поставке готовых салатов в сети фастфуда, пиццерий и операторов питания в России, говорится на сайте компании. Бизнес базируется в Московской области. «Бумеранг капитал» создан в 2024 году, работа фонда сосредоточена в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году компания «Ароса-Логистика» привлекла его для развития выкупленных ею активов торговой сети Selgros.



Стоимость продажи «Салатерии» не раскрывается, но, по мнению руководителя департамента M&A BGP Capital Ивана Пешкова, бизнес мог стоить 1,2-1,5 млрд руб. Директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова называет объективной оценку в 1-1,5 млрд руб. Инвестбанкир Илья Шумов не исключает, что с учетом долга и темпов роста речь могла идти о 2 млрд руб., а вложения окупятся за три-четыре года. При этом покупка «Салатерии» — вторая сделка «Бумеранг каитала» на рынке салатов: осенью структуры фонда приобрели тюменского производителя «Прованс» (бренд «Скоро»), поставщика крупных сетей. CEO «Бумеранг капитал» Федор Перфильев уточнил «Коммерсанту», что стратегия фонда предполагает создание крупного игрока на рынке салатных смесей для поставок в ритейл и сегмент HoReCa. «Сделка по приобретению “Салатерии” позволит нам развиваться в европейской части России», — сказал он, добавив, что активы «Прованса» и «Салатерии» планируется консолидировать.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова обращает внимание на то, что «Салатерия» занимается не выращиванием, а обработкой салатов — очисткой, мойкой, нарезкой и упаковкой. По ее словам, в этом сегменте работают только две крупные компании — «Салатерия», а также «Белая дача», и большую часть объемов они реализуют в сегмент HoReCa. «Этот рынок является высокомаржинальным: достаточно оценить, сколько стоят условные 60 г упакованного, вымытого салата <...>. Получается, он дороже томата черри, хотя затраты на их производство принципиально другие <...>. При этом главный конкурент только один — “Белая дача”», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Однако, обращает внимание она, «Белая дача» имеет еще и собственное производство салатов в открытом и закрытом грунте, что дает компании безусловное преимущество. Впрочем, по мнению эксперта, «Салатерия» может сотрудничать не только с российскими поставщиками салатов, но и, например, импортировать относительно недорогую продукцию из Ирана или Турции.



Спрос на фасованные салаты, считает Решетникова, будет расти за счет повышения доли готовых к употреблению продуктов в рационе россиян в целом. Особенно этот тренд заметен в крупных городах, добавляет она. Кроме того, фасованную продукцию удобнее продавать через сервисы доставки. «Культура питания в России меняется — доля продуктов с минимальной послепродажной обработкой растет», — заключила эксперт. Впрочем, по данным аналитической компании «Нильсен», интерес в целом к свежим овощам в рознице сейчас ограничен: практически все виды продукции за последние 12 месяцев показали снижение натуральных продаж. Наиболее выраженным оно стало для редиса (минус 13,7%), а также картофелю (8,6%). Салаты показали сокращение на 4,7%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

