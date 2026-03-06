Росимущество выставило на торги «Родные поля»

Ранее компания была крупнейшим в стране экспортером зерна Pixabay

Росимущество выставило на торги компанию «Родные поля» (прежнее название — ТД «Риф»). Начальная цена — 11,7 млрд руб., шаг аукциона — 585 тыс. руб., следует из данных портала «ГИС Торги». Аукцион назначен на 9 апреля, размер задатка определен в размере 2,3 млрд руб. или 20% от начальной цены лота.



Ранее компания не один сезон была крупнейшим в стране экспортером зерна. В феврале 2025 года Арбитражный суд Ростовской области по иску Генпрокуратуры передал 100% доли компании в доход государства. Надзорное ведомство квалифицировало компанию как стратегическое хозяйственное общество (ее доля на рынке перевалки зерна в порту Азов, по его данным, превышала 20%) и указало на иностранный контроль через офшорные структуры, конечным бенефициаром которых выступал Ходыкин — гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ. Бизнесмен настаивал, что фактическая доля компании на рынке составляла около 18%, также он пытался оспорить решения ФАС о признании «Родных полей» стратегическим обществом, но в январе 2026 года суд отказал ему в удовлетворении иска.



В феврале прошлого года 100% акций «Родных полей» было передано Росимущества, с мая прошлого года управление компанией осуществляет «РСХБ-Финанс». В конце февраля 2026-го правительство включило зернотрейдера в план приватизации на 2026-2028 годы.



Накануне также стало известно, что компания «Родные поля» подала в Арбитражный суд Ростовской области новый крупный иск к своему экс-бенефициару Петру Ходыкину на 24 млрд руб. Также компания направила ходатайство об обеспечительных мерах, содержание требований на данном этапе не раскрывается. Ранее, в декабре 2025 года, зернотрейдер потребовал взыскать с Ходыкина и бывшего гендиректора компании Марины Турянской убытки на 203,3 млн руб. Отдельно в сентябре 2025 года «Родные поля» подали иск к Турянской о взыскании 135,5 млн руб. убытков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

