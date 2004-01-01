 За 10 лет сектор мясного скотоводства вырос в семь раз — Агроинвестор
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Аналитика
За 10 лет сектор мясного скотоводства вырос в семь раз
Агроинвестор
Агроинвестор
апрель 2018
С 2008 по 2017 год производство говядины скота специализированных мясных и помесных пород увеличилось примерно в семь раз: с 62,3 тыс. т до 452,6 тыс. т (здесь и далее — в живом весе)
журнал «Агроинвестор»
апрель 2018
Фото: Pixabay


Такие показатели директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов называет «очень скромными». По его мнению, сейчас мясное скотоводство является самым слабым звеном в российском АПК. Если в 2007 году в общей структуре производства мяса на долю КРС (в том числе молочного скота) приходилось 34,5%, то в 2017-м — только 19,4%. За последние 10 лет мясной сектор в целом вырос с 8,7 млн т до 14,8 млн т, но по говядине произошло падение с 3 млн т до 2,8 млн т. По прогнозу Минсельхоза, показатель останется примерно на этом же уровне и к 2020 году, притом что производство мяса всех видов достигнет 15,4 млн т.

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