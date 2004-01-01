За 10 лет сектор мясного скотоводства вырос в семь раз



Такие показатели директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов называет «очень скромными». По его мнению, сейчас мясное скотоводство является самым слабым звеном в российском АПК. Если в 2007 году в общей структуре производства мяса на долю КРС (в том числе молочного скота) приходилось 34,5%, то в 2017-м — только 19,4%. За последние 10 лет мясной сектор в целом вырос с 8,7 млн т до 14,8 млн т, но по говядине произошло падение с 3 млн т до 2,8 млн т. По прогнозу Минсельхоза, показатель останется примерно на этом же уровне и к 2020 году, притом что производство мяса всех видов достигнет 15,4 млн т.