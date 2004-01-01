Евгений Непоклонов назначен заместителем министра сельского хозяйства, распоряжение правительства об этом опубликовано на сайте кабмина. Ранее Непоклонов был заместителем руководителя Россельхознадзора.

По штатному расписанию у министра сельского хозяйства может быть восемь заместителей, до назначения Непоклонова их было семь. Какие департаменты перейдут в ведение нового заместителя пока не уточняется. Учитывая его предыдущий опыт работы, можно предположить, что он будет курировать работу Департамента ветеринарии и Россельхознадзора, сейчас они находятся в подчинении первого замминистра Джамбулата Хатуова.

Непоклонов родился 12 июля 1956 года, в 1978-м окончил Московскую ветеринарную академию имени К. И. Скрябина по специальности «ветеринария», затем учился в аспирантуре Всесоюзного НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Министерства сельского хозяйства СССР. В 1978—1979 годы работал старшим ветврачом-эпизоотологом Клинской районной станции по борьбе с болезнями животных. С 1982 по 1994-й был сначала младшим, затем старшим научным сотрудником лаборатории по изучению болезней свиней Всесоюзного Ордена Ленина института экспериментальной ветеринарии. В 1994 году стал главным научным сотрудником компании «Нарвак», год спустя возглавил ее. В 1997—2000 годы — директор Городского научно-методического центра по диагностике и профилактике болезней человека и животных. С 2000-го по 2004 год был заместителем руководителя, затем руководителем Департамента ветеринарии Минсельхоза — главным государственным ветинспектором России. В 2004 году стал заместителем руководителя Россельхознадзора, с 2008 по 2011-й был вице-президентом НИИ диагностики и профилактики болезней человека и животных, затем вновь вернулся в Россельхознадзор на должность заместителя руководителя.