Объем страховых премий, собранных в секторе сельхозстрахования в сезоне-2016/17, составил около 8,6 млрд руб., из них 8,1 млрд руб. — по направлению растениеводства, 500 млн руб. — в животноводстве. На 2017/18 сельхозгод прогнозы в агростраховании «крайне неблагоприятные», сообщил «Агроинвестору» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биджов. «По растениеводству, по самым пессимистичным ожиданиями размер страховой премии составит 2 млрд руб., в лучшем случае — 4 млрд руб., по животноводам пока вообще сложно что-либо прогнозировать», — сказал он.



В ходе XV Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге прошел Международный круглый стол «Агрострахование: мировой опыт и российская практика». Тема страхования с господдержкой, когда аграрий платит 50%, а не 100% страхового взноса, а остальную часть страховой компании перечисляет государство, стала одной из ключевых на мероприятии. Замдиректора Департамента финансовой политики Министерства финансов Вера Балакирева отметила, что сегодня господдержка оказывается только в тех случаях, когда ни страхователь, ни страховщик не могут справиться с риском и получить планируемый объем сельхозпродукции. Однако, по ее словам, объемы такой поддержки растут год от года. Более того, если изначально в агростраховании государство поддерживало только растениеводов, то сейчас и животноводческий сектор. Но в связи с тем, что многие прежние виды поддержки теперь собраны в «единую» субсидию, господдержка агрострахования может отойти на второй план, не исключила Балакирева. Новая система распределения помощи сельхозпроизводителям, по мнению Биджова, уже стала причиной сокращения объемов страхования.



Страхование в сельском хозяйстве играет крайне важную роль, особенно для регионов, где существуют повышенные риски потери урожая, например, из-за засухи или обильных осадков. Даже у тех хозяйств, которые долгое время не сталкиваются с проблемами, нет никакой гарантии, что они никогда с ними не столкнутся. Часто аграрии, которые были полностью уверены, что получат запланированный урожай, но на последнем этапе понимают, что потерпят серьезные убытки, пытаются застраховаться «задним числом», знает директор Департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.



«В такой ситуации и страховщики, и государство должны четко понимать, что не стоит идти на поводу у тех, кто проявил безответственность, так как такие производители сами виноваты в возникшей ситуации», — категоричен председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Он напомнил о чрезвычайной ситуации в Бурятии в прошлом году из-за засухи. После случившегося местные сельхозпроизводители просили деньги из бюджета на возмещение ущерба, однако Министерство финансов отстояло позицию, что регионы, в которых не развито агрострахование с господдержкой, не получают выплаты из-за ЧС, и аграриям республики убытки не компенсировали. В итоге в этом году Бурятия, где до этого не было ни одного договора о страховании с господдержкой, перевыполнил план по их заключению вдвое, сообщил Аксаков.



Тем не менее для более активного привлечения сельхозпроизводителей к страхованию рисков необходимо совершенствовать саму систему. Например, развивать общества взаимного страхования (ОВС). «Фермеры одного региона, имеющие одинаковые риски, и не желающие отдавать деньги сторонним страховым компаниям, могут объединяться в такие общества, — напомнил Игорь Жук. — ОВС позволят возместить аграриям возникшие убытки за счет средств страхового фонда, который сформирован из взносов самих участников объединения».



Все более востребованным становится и добровольное страхование, отметила Балакирева. Но, чтобы оно пользовалось у аграриев еще большим спросом, необходимо предлагать страхователям различные наборы услуг, даже при вариантах с господдержкой. Например, расширить перечень страховых событий, предоставить возможность выбора страховых случаев и агрокультур, которые можно страховать, увеличить список страховых объектов.

