Экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 может установить рекорд в 43 млн т благодаря прогнозируемому урожаю и высоким переходящим остаткам. Как сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, в том числе вывоз пшеницы по итогам сельхозгода может составить 32 млн т, ячменя — 4−4,5 млн т, кукурузы — 6 млн т. Предыдущий прогноз «Русагротранса» по отгрузкам зерна находился на уровне 40,5 млн т.



Валовой сбор зерна в России аналитический центр «Русагротранса» ожидает на уровне 127−129 млн т, что на 5−7% выше рекордного показателя 2016 года в 120,7 млн т. В том числе прогноз урожая пшеницы составляет 78−80 млн т против 73,3 млн т годом ранее, ячменя — 18,5−19 млн т (в 2016-м — 17,99 млн т), кукурузы — 16−16,5 млн т (в 2016-м — 15,3 млн т). «Пересмотр связан с рекордной урожайностью, которая наблюдается в южных, центральных и приволжских регионах, а также ожиданием прироста валовых сборов в Сибири и на Урале в случае, если погодные условия будут благоприятствовать уборке», — комментирует Павенский.



Минсельхоз пока сохраняет прогноз сбора зерна в этом году на уровне 103−105 млн т. По данным ведомства на 15 августа, урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур в среднем по стране составляет 40,3 ц/га, что почти на 22% выше аналогичного прошлогоднего показателя (33,1 ц/га). В том числе в Южном федеральном округе урожайность выросла на 6%, в Северо-Кавказском — на 1%, в Центральном — на 21%, в Северо-Западном — на 54%, в Приволжском — почти на 37%. К настоящему времени в стране убрано 35% посевов, намолочено 67 млн т зерна в бункерном весе. В Уральском и Сибирском федеральных округах уборочная кампания только началась и на текущий момент там обмолочено лишь 1,4% и 3% посевов соответственно.



Российский зерновой союз повысил прогноз урожая в этом году до 124 млн т, в том числе пшеницы — до 77,5−80 млн т. С учетом такого сбора экспортный потенциал составляет 42−43 млн т, подтверждает оценки «Русагротранса» вице-президент союза Александр Корбут. «Этот экспортный потенциал вполне реален и может быть реализован. Другой вопрос, позволит ли это ситуация на мировом рынке, потому что производство пшеницы -основной зерновой агрокультуры — существенно растет во всем мире, а потребление увеличивается меньшими темпами. Но все вопросы относительно мирового рынка я бы отложил до ноября-декабря, так как возможны значительные корректировки», — сказал «Агроинвестору» Корбут.



Аналитическая компания «ПроЗерно» ведет пересчет своих прогнозов, сообщил «Агроинвестору» ее гендиректор Владимир Петриченко. Предыдущий прогноз «ПроЗерно» по производству зерна − 122 млн т, в том числе 74 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 12 августа скорректировал прогноз со 119,5−122,5 млн т, в том числе 74−77 млн т пшеницы до 127 млн т, из которых доля пшеницы составит 77−80 млн т. Минсельхоз США в августовском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России на 5,5 млн т до 77,5 млн т, совокупный сбор зерна американское аграрное ведомство оценивает в 120,3 млн т без учета Крыма и производства риса.



В сезоне-2016/17 экспорт зерна составил 35,5 млн т зерна, в том числе пшеницы − 27,1 млн т, сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Владимир Волик на совещании 14 августа. Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна оценивает объем вывоза в прошлом сельхозгоду в 35,98 млн т (на 4% больше, чем в предыдущем сезоне), в том числе 27,5 млн т пшеницы, 5,3 млн т кукурузы и 3 млн т ячменя. В начале нового сезона, согласно оперативным данным ФТС, отгрузки почти на четверть опережают прошлогодние темпы: с 1 июля по 9 августа вывезено 3,65 млн т российского зерна, что на 24% выше, чем в предыдущем сезоне (2,94 млн т). В том числе экспорт пшеницы с начала сезона составляет 2,4 млн т (+2,6% к прошлогоднему уровню), ячменя — 780 тыс. т (+44%), кукурузы — 445 тыс. т (в 14,4 раза больше).



Цены падают

Под влиянием высоких прогнозов валового сбора в России внутренние цены на зерно снижаются. Согласно мониторингу Минсельхоза, на минувшей неделе средние цены на пшеницу 3-го класса в европейской части страны снизились на 0,7% до 9570 руб./т, что, впрочем, выше показателей предыдущих двух лет: в 2016-м в это же время пшеница 3-го класса стоила 9190 руб./т, в 2015-м — 9301 руб./т. Цена на пшеницу 4-го класса на прошлой неделе опустилась на 0,6% до 8455 руб./т (в 2016-м — 8275 руб./т, в 2015-м — 8734 руб./т), на пшеницу 5-го класса — на 1,5% до 7435 руб./т (в 2016-м — 7810 руб./т, в 2015-м — 7889 руб./т).



По данным аналитического центра «СовЭкон», в первую очередь цены активно снижаются в регионах массовой уборки. Однако если до недавнего времени внутренний рынок поддерживали экспортные цены, которые оставались в целом стабильны — на уровне чуть ниже $200/т FOB для пшеницы 12,5% — то сейчас мировые цены на биржах стали падать, в результате чего на этой неделе снизились цены и на российском FOBе. «Текущие предложения уже в районе $195 и ниже. Можно ожидать сохранения этой тенденции, а цены на сегодняшнем тендере GASC, вероятно, серьезно снизятся», — говорится в комментарии «СовЭкона». По данным аналитического центра «Русагротранса», сейчас котировки достигли $189/т против $196/т две недели назад.

