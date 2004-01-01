Минэкономразвития прогнозирует в сентябре инфляцию в диапазоне от 0 до 0,2%, сообщил глава министерства Максим Орешкин. «В прошлом сентябре инфляция была 0,2%, в этом, я думаю, в диапазоне порядка 0−0,2%", — цитирует министра ТАСС. В годовом выражении по итогам этого месяца инфляция будет находиться в диапазоне 3,1−3,3% — существенно ниже целевого уровня в 4%, подсчитал чиновник.



По словам Орешкина, начавшаяся в конце июля дефляционная волна сейчас подходит к концу. «Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне ограничено, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы, инфляция должна вернуться в положительную зону», — пояснил он. В августе Росстат зафиксировал дефляцию в стране в размере 0,5%, что стало рекордным показателем с 1991 года. Одним из факторов стало снижение цен в августе на продовольственные товары, в первую очередь, на плодоовощную продукцию. Последняя подешевела сразу на 15,5% (в августе 2016-го — на 8,9%), согласно информации Росстата, снижение стоимости фруктов и овощей зафиксировано во всех регионах, кроме Хабаровского и Приморского краев, где цены, напротив, поднялись на 0,9% и 0,2%.



В сентябре цены на плодоовощную продукцию продолжат уменьшаться, уверен главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «И здесь я не согласен с оценкой Минэкономразвития: в сентябре потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию есть еще на 10−20% к текущим значениям», — сказал он «Агроинвестору». По данным на первые числа сентября, овощи «борщевого набора» на прилавках за месяц подешевели на 40−60%, отметил он. «Наиболее существенно подешевела капуста — практически на 60%, более чем на 40% снизились цены на столовую свеклу, картофель и морковь. Сейчас они стоят в диапазоне от 15−25 руб./кг, и можно с уверенностью сказать, что они должны опуститься ниже 20 руб./кг», — сообщил Лашин. Он уточнил, что активное падение цен на фрукты и овощи будет наблюдаться еще в ближайшие одну-две недели, после чего цены застынут, а затем пойдут в рост. «Уборочная кампания сейчас в разгаре в связи с тем, что ее сроки сместились из-за холодного начала лета. Вероятно, уборка захватит и октябрь: в центре страны ее желательно завершить в сентябре, а вот в южных регионах некоторые работы останутся и на следующий месяц», — поясняет Лашин. По данным Минсельхоза, к 6 сентября овощи в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах были убраны с 30% посевных площадей, а картофель — лишь с 13%.



Из-за запоздания старта уборочной кампании и продолжающегося поступления нового урожая на рынок снижение цен на овощи может продолжаться до начала октября, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Центробанка. В то же время объем посевных площадей под овощи в этом году уменьшился на 4,5%, а оперативные данные Минсельхоза говорят о снижении урожайности на 3,6%. «Меньший объем урожая по сравнению с прошлым годом может привести к более значительному сезонному росту цен в конце этого — начале следующего года и ускорению годовой инфляции», — предупреждают аналитики ЦБ.



До декабря инфляция при отсутствии значительных негативных сюрпризов все же не превысит 4%, полагает ЦБ, однако в первом полугодии 2018 года пониженный уровень переходящих на следующий год запасов плодоовощной продукции может негативно сказаться на годовых темпах роста цен, ускорив инфляцию до уровня «несколько выше 4%". Также к усилению инфляции в конце этого — начале следующего года могут привести дальнейшее увеличение реальных зарплат, опережающий рост производительности, и отложенный характер переноса ослабления рубля в цены. В связи с этим в среднесрочной перспективе риски, связанные с отклонением инфляции от целевого уровня в 4%, «остаются смещенными вверх», говорится в бюллетене ЦБ.

