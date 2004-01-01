Производство продукции сельского хозяйства в августе возобновило положительную динамику после двух месяцев падения. Как сообщает Росстат, в прошлом месяце объем производства увеличился на 4,7% и, по предварительной оценке, составил 712,6 млрд руб. в действующих ценах. В июле из-за более позднего начала уборочных работ выпуск сельхозпродукции снижался на 2,9%, в июне — на 1,3%. Таким образом, по итогам восьми месяцев 2017 года производство сельхозпродукции выросло на 1,5% до 2,84 трлн руб.

По данным Росстата, на 1 сентября в хозяйствах всех категорий было намолочено 93,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что на 5,9% больше, чем на аналогичную дату 2016-го. Это несколько ниже, чем показывали оперативные данные Минсельхоза: по ним уже к 31 августа было получено 94,9 млн т в бункерном весе — на 3,5% больше 2016-го. Согласно расчетам Росстата, также с опережением к прошлому году идет уборочная кампания по сахарной свекле, которой к 1 сентября было накопано 4,2 млн т — на 6,5% больше прошлогоднего уровня (по данным Минсельхоза на 31 августа — 4,4 млн т). Картофеля было получено на 8,3% меньше, овощей — на 1,8%.

Поголовье свиней к началу осени во всех хозяйствах составляло 24 млн, что на 2,5% больше аналогичного период 2016-го, овец и коз — 26,5 млн (на 1,5% меньше). Также продолжается негативный тренд по стаду КРС, которое к 1 сентября сократилось на 0,8% до 19,6 млн животных. При этом производство молока в январе-августе смогло показать рост на 0,6%, производство яиц — на 3,3%, а скота и птицы на убой — на 4,7%. В том числе производство свиней на убой в живом весе в сельхозорганизациях увеличилось на 5,8% до 2,39 млн т, птицы — на 7,4% до 4,01 млн т, КРС — на 0,6% до 582 тыс. т.

В июле глава Минсельхоза Александр Ткачев прогнозировал, что по итогам 2017-го рост в АПК составит не менее 3%. «Очень здорово, если бы это было 4%", — говорил он. Однако последние оценки министерства снижены до 2−3%. «С учетом высокой базы, достигнутой в прошлом году, мы прогнозируем рост сельхозпроизводства на уровне 2%. А в идеале, при хороших погодных условиях — 3%", — сообщил глава агроведомства в ходе «правительственного часа» в Госдуме 13 сентября. При этом он заметил, что на протяжении последних трех лет отрасль демонстрировала высокие темпы развития. «Рост производства — более чем на 11% за три года, сокращение поставок импортного продовольствия — почти в два раза, с $43 млрд до $25 млрд. Параллельно растут экспортные поставки — экспорт мяса увеличился на 24%, свинины — на 41%, говядины — на 35%", — сравнил Ткачев. За первое полугодие 2017 года экспорт сельхозпродукции и продовольствия, согласно информации Минсельхоза, вырос на 19%.

Рост производства сельхозпродукции в августе объясняется активной фазой сбора урожая, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Остальные факторы, скорее, играют на понижение показателей в общем годовом зачете. Так, например, если исключить высокую урожайность августа по фруктовым и клубневым агрокультурам, то основные сектора отрасли, такие как мясная промышленность, птицеводство и производство молока показывают хоть и стабильную динамику, но не дают высокого роста», — сказал Яковенко «Агроинвестору». Поэтому возможно, что в сентябре будет зафиксирован уже меньший рост производства сельхозпродукции, опять же связанный с сезонным урожайным фактором, продолжает он. «А в целом по итогам года в отрасли можно ожидать лишь совсем скромного роста. Для сравнения, за первое полугодие текущего года производство сельхозпродукции увеличилось лишь на 0,2%, в то время как за шесть месяцев 2016-го — на 3,4%", — добавил Яковенко. В прошлом году АПК вырос на 4,8%.