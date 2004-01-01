По оценке Российского зернового союза (РЗС), сбор зерна в России в этом году составит 132,5 млн т. Однако, как считает президент организации Аркадий Злочевский, существуют высокие риски потерять 7−8% собранного урожая. «При действующих в первые месяцы сезона ценах хранить зерно на элеваторах во многих регионах экономически невыгодно», — сказал он «Агроинвестору».



На сегодняшний день в зернопроизводящих регионах страны для аграриев сложилась «крайне неблагоприятная» ценовая конъюнктура, подтверждает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Стоимость зерна с начала сбора к октябрю снизилась в зависимости от агрокультуры и региона на 2−3,5 тыс. руб./т. Так, в Центральном федеральном округе в середине октября пшеница третьего класса стоила 7−9,5 тыс. руб./т, в то время как годом ранее цены доходили до 11 тыс. руб./т. В Приволжье сейчас за третий класс дают 7−7,9 тыс. руб./т, а в Сибири — не более 6−7 тыс. руб./т, по сравнению с 9−10,5 тыс. руб./т и 9−10 тыс. руб./т в октябре 2016-го.



В ожидании лучших цен значительная часть сельхозпроизводителей будет придерживать продажи зерна. А чтобы сэкономить на хранении, многие аграрии просто положат зерно в свои амбары, предназначенные для техники, и весной заметная его доля будет поражена насекомыми, опасается Злочевский. Но даже такие потери при текущих ценах будут более выгодны для производителей с экономической точки зрения, чем затраты на хранение на элеваторе: сейчас в зависимости от региона хранение одной тонны зерна обходится от 70 руб. до 100 руб. в месяц. Придерживать продажи стоит только если затем цены реализации окупят затраты на хранение урожая, рекомендует руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Хотя к весне выстроятся такие ценовые уровни, что аграрии вполне могут их отыграть, не исключает он.



О проблеме хранения говорит и президент Росптицесоюза Владимир Фисинин. «Сейчас главная задача — сохранить собранное зерно без значительной потери качества, — обращает внимание он. — Если урожай будет храниться в ненадлежащих условиях, то к весне появится плесень, а за ней и токсины, такое зерно может быть непригодно даже в корм».



Ранее Минсельхоз уже оценивал потери зерна в этом сезоне, но не в результате хранения, а из-за отставаний сроков сбора урожая. По расчетам ведомства, по этой причине Россия потеряет 8−10 млн т зерна в чистом весе. «Убирать урожай должны в оптимальные сроки, если только на неделю просрочить — начинаются потери», — говорил глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. По его словам, всего в стране могло бы быть собрано до 140 млн т зерна.



По данным агроведомства на 25 октября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 45,1 млн га или 95,8% уборочной площади. Получено 134,5 млн т при урожайности 29,9 ц/га. Годом ранее в это время урожай составлял 118,5 млн т при сборе с гектара 26,6 ц.

