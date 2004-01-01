Субсидии на льготное кредитование в 2017 году освоены лишь на 63%

Из 14,5 млрд руб., выделенных из федерального бюджета в прошлом году на поддержку льготного кредитования организаций АПК, фактически потрачено лишь 9,1 млрд руб. Об этом говорится в Национальном докладе о результатах реализации агрогоспрограммы, подготовленном Минсельхозом. Таким образом, кассовое исполнение по этому направлению составило лишь 62,7%.

Как отмечается в докладе, это наименьший уровень среди всех мероприятий, направленных на поддержку инвестиционной деятельности в АПК. «Основными причинами неполного освоения бюджетных ассигнований можно назвать незаключение кредитных договоров уполномоченными банками с заемщиками по причинам отказа последними (в том числе в связи с изменением планов инвестиционной деятельности)», — говорится в документе. Кроме того, на низкий уровень исполнения повлияло «предоставление дублирующих заявок на получение льготного кредита несколькими уполномоченными банками одновременно». Третья причина — снижение ключевой ставки ЦБ с 10% в начале года до 7,75%, что, как сообщает Минсельхоз, повлекло перерасчет объема причитающихся субсидий по ранее одобренным льготным кредитам.

Система льготного кредитования АПК была введена с 2017 года. Государство компенсирует банкам недополученные доходы по кредитам, выданным аграриям по ставке не более 5% годовых. Банкам возмещаются выпадающие доходы — до 100% ключевой ставки ЦБ. Благодаря введению такой схемы сроки получения заемных средств сократились, а расходы аграриев на уплату процентов по кредитам уменьшились в 1,5−2 раза, констатирует Минсельхоз.

По состоянию на 31 декабря банки заключили с заемщиками 7,9 тыс. льготных кредитных договоров на общую сумму 664 млрд руб. В том числе по льготным краткосрочным кредитам — 5,1 тыс. договоров на 205 млрд руб., по льготным инвесткредитам — 2,8 тыс. договоров на 459 млрд руб. Лидерами по льготному кредитованию стали Россельхозбанк (32% общей суммы кредитов) и Сбербанк (26%). «На полученные кредиты запущено строительство в том числе 51 тепличного комплекса мощностью 481 тыс. т овощей в год, 91 молочного комплекса на 86 тыс. голов, 108 перерабатывающих предприятий, а также приобретено более 4 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 1,5 тыс. комбайнов и 415 тракторов», — сообщает Минсельхоз.

До 2017 года аграрии брали кредиты по коммерческой ставке, после чего Минсельхоз возмещал им часть затрат на обслуживание кредита в виде субсидии. В прошлом году на субсидии по таким «старым» кредитам из бюджета было выделено 59,5 млрд руб., из которых освоили 58,4 млрд руб. Так, в течение 2017 года Минсельхоз просубсидировал 20,1 тыс. инвестиционных кредитов, остаток ссудной задолженности по ним на конец года составил 690,6 млрд руб. Наибольший объем субсидируемых инвесткредитов, взятых до 2017 года, приходится на свиноводство — 23% общей суммы и 20,5% совокупного объема остатка ссудной задолженности. На втором месте — птицеводство: 18,4% и 18,6%. Среди макрорегионов основная часть субсидируемого инвесткредитования в 2017 году по-прежнему приходилась на Центральный федеральный округ, доля которого в общем объеме остатка ссудной задолженности составляет 51%, а также Приволжский (20%) и Южный (8%) округа.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал систему льготного кредитования аграриев успешной. Как сообщал в апреле на итоговой коллегии Минсельхоза глава департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК ведомства Анатолий Куценко, после внедрения новой схемы субсидирования произошел «настоящий кредитный бум». По данным ведомства, 188 млрд руб. инвестиционных кредитов взяли в секторе растениеводства, 137 млрд руб. — в животноводстве (без учета молочного и мясного скотоводства), 62,5 млрд руб. — в молочном скотоводстве, 66 млрд руб. — на переработку продукции. «В 2018 году ожидается привлечение средств на развитие растениеводства — 103 млрд руб., животноводства — 249 млрд руб., в том числе молочного скотоводства — 102 млрд руб., и приобретение техники — 184 млрд руб.», — прогнозировал Куценко. Согласно плану льготного кредитования Минсельхоза, в 2018 году на эти цели предусмотрено в сумме 49,7 млрд руб., в том числе 20,9 млрд руб. — на краткосрочные кредиты и 28,8 млрд руб. — на инвестиционные. В апреле Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении еще 5,2 млрд руб., которые пойдут на реализацию инвестпроектов с использованием льготного кредитования.