Урожай тепличных томатов вырос на 66%

Валовой сбор тепличных овощей за первые четыре месяца этого года вырос на 30% к аналогичному периоду 2017-го. Как сообщает Минсельхоза, по состоянию на 8 мая в целом по стране урожай превысил 283 тыс. т против 218 тыс. т годом ранее. В том числе огурцов собрано 217 тыс. т или на 22% больше уровня 2017-го, томатов — 61 тыс. т (плюс 66%). Производство прочих овощных агрокультур увеличилось на 28% до 5 тыс. т.



Среди регионов лидером по производству тепличных овощей в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах по-прежнему является Краснодарский край, где собрали произведший 27 тыс. т овощей защищенного грунта. На второе место по валовому сбору вышла Липецкая область (26 тыс. т), где, по информации регионального аграрного ведомства, в прошлом году было введено 50 га теплиц. Также в топ-5 входят Московская (21 тыс. т) и Волгоградская (18,1 тыс. т) области, а также Татарстан (17,6 тыс. т).



Рост производства в стране связан с увеличением площадей защищенного грунта — в течение 2017 года введено 251 га новых комплексов, благодаря чему общая используемая площадь зимних теплиц увеличилась на 6% до 2,27 тыс. га, говорится в Национальном докладе о результатах реализации госпрограммы по развитию АПК. Еще 960 га в стране к концу прошлого года занимали весенние теплицы — за год их площадь выросла на 46 га. За счет ввода современных мощностей повышается и урожайность тепличных овощей: по итогам 2017 года в среднем по стране она составила 36,9 кг/кв. м, что на 32% выше уровня 2013 года.



В течение прошлого года Минсельхоз возместил часть капитальных затрат 27 проектам по строительству и модернизации тепличных комплексов общей мощностью 231 га. Совокупный объем субсидий по ним из федерального бюджета составил 6,3 млрд руб. Самыми крупными стали проект «Агро-Инвеста» в Калужской области мощностью 22,8 га (получил 567 млн руб. субсидий) и «Овощи Ставрополья» в Ставропольском крае площадью 21,8 га (1 млрд руб.).



Согласно уточненным данным Росстата, производство тепличных овощей в прошлом году в сельхозорганизациях составило 922 тыс. т, что на 13% больше 2016-го. Из этого объема 838 тыс. т было получено в зимних теплицах, 83 тыс. т — в весенних. Лидерами по производству тепличных овощей в прошлом году стали Краснодарский и Ставропольский края и Башкирия. По информации исследовательской компании «Технологии роста», одновременно с наращиванием производства и импорта, который за год увеличился на 11%, в прошлом году зафиксирован рост потребления свежих томатов и огурцов более чем на 20%. «Увеличение торгового предложения свежих овощей в период межсезонья привело к стабилизации оптовых и розничных цен, с одной стороны, и расширению возможностей для выбора россиян, с другой», — отмечают аналитики компании. При этом значение цены как главного критерия при выборе продукции в категории fresh остается только в массовом сегменте. При этом сегмент премиум показывает заметный рост, там основными мотивами потребительского выбора являются вкус, запах, цвет, свежесть, упаковка и мода.



Для полного насыщения внутреннего рынка овощами защищенного грунта производство должно вырасти еще на 816 тыс. т к уровню 2017-го, ранее подсчитал Минсельхоз. В среднем в прошлом году в России на одного жителя было произведено 111,2 кг овощей, в том числе 6,5 кг — в защищенном грунте. Рекомендованная Минздравом норма потребления установлена на уровне 140 кг/чел., в прошлом году средний объем потребления овощей был на уровне 111,9 кг/чел.

