Урожай рапса в 2018 году может обновить рекорд

Урожай рапса в России в этом году может побить рекордный показатель 2017-го, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Мы ожидаем рекорда — если в прошлом сезоне было собрано 1,5 млн т рапса, то наш текущий прогноз на этот сезон находится на уровне 1,55−1,6 млн т», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.



По его словам, такой прогноз в первую очередь основан на планируемом увеличении посевных площадей. «Хотя мы видим несколько сниженный потенциал по озимому рапсу на юге, в частности, в Ставропольском крае, а также отставание посевной в Сибири, но, тем не менее, площадь сева однозначно расширяется, поэтому прибавка, скорее всего, будет», — отметил Хотько. По данным Минсельхоза, посевная площадь озимого рапса под урожай 2018 года выросла на 13 тыс. га до 212 тыс. га. Сев ярового рапса, как ожидает аграрное ведомство, увеличится на 183 тыс. га относительного уровня прошлого года, до 1,05 млн га.



ИКАР ожидает расширения посевов на 200−250 тыс. га. «Осенью, когда шла уборка урожая, цены в связи с рекордным сбором упали. Однако позднее они подтянулись к уровню предыдущего года, и последние объемы, которые продавались весной, стоили в районе 25 тыс. руб./т. То есть с учетом высокой урожайности, маржинальность у фермеров осталась хорошей, поэтому аграрии продолжают позитивно смотреть на эту агрокультуру», — пояснил Хотько.



Аналитическое агентство «АПК-Информ» прогнозирует рост урожая рапса в России в этом году еще выше — до 1,7 млн т, что на 10% больше рекорда-2017. «Прогноз сделан в первую очередь исходя из плана расширения посевных площадей в этом году. Рынок рапса в России сейчас неуклонно растет, и эта культура рассматривается как перспективная», — сказала «Агроинвестору» представитель «АПК-Информ».



В то же время Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США, напротив, ожидает уменьшения валового сбора рапса в России на 0,1 млн т до 1,4 млн т. Как указано в майском прогнозе американских аналитиков, такая оценка дана в связи со снижением урожайности агрокультуры, которая сократится на 14% до 13,3 ц/га. Как ранее отмечал ИКАР, резкий рост урожайности — почти на 44% — в прошлом году стал сюрпризом для рынка. Так, по данным Росстата, в Центральном федеральном округе сбор рапса с 1 га увеличился на 37% до 17,9 ц, в Сибирском — на 35% до 13,8 ц, а в Северо-Западном — на 51% до 26,5 ц.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 15 мая рапс был засеян на 442 тыс. га (42% к прогнозу), что на 48 тыс. га больше показателя в аналогичный период прошлого года. В том числе с опережением идут работы в Центральном федеральном округе, где рапс уже занял 229 тыс. га (83% от плана), а также в Приволжье — 96 тыс. га (44% от плана). При этом в девяти регионах сев к 15 мая уже превзошел план, в том числе в Ульяновской области — на 34%, в Липецкой — на 19%, в Курской и Брянской областях — на 10%. В Сибири, на которую приходится более 40% посевов ярового рапса в стране, пока фиксируется незначительное отставание: к 15 мая здесь было засеяно 86 тыс. га рапса, что на 16 тыс. га меньше, чем год назад. Сев рапса в Сибири проведен на 19% прогнозируемых площадей.



В этом сезоне озимый рапса впервые был посеян в Подмосковье. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, агрокультурой заняли 2,5 тыс. га. «Достаточно скептическое отношение было у ряда руководителей, потому как считается, что рапс не переносит тяжелых зимних периодов, обычно либо вымокает, либо вымерзает. Он весь выжил, цветет, это существенно сокращает сроки уборки», — приводит слова Разина агентство РИАМО. По словам министра, «если с урожайностью все будет неплохо», то посевные площади озимого рапса в регионе будут расширяться. Ранее глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев отмечал, что в потенциале площади рапса в стране должны вырасти в пять раз до 5 млн га.

