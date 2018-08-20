Минсельхоз: аграрии подтвердили задачу по удвоению экспорта

Экспортный потенциал российских аграриев сейчас составляет $20 млрд, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. При этом, напомнил он, к 2023 году показатель должен выйти до $45 млрд. «Это такая большая государственная задача, которая подтверждена аграриями», — отметил он.



По мнению чиновника, Россия может поставлять за рубеж не только зерновые, но и продукцию их переработки, сахар, растительные масла, кондитерские изделия, молочные товары, сообщает ТАСС. «Задача государства и региональных властей -сделать все, чтобы стоимость и себестоимость производимой продукции превосходили мировые аналоги. Это несложная задача, но она требует времени, технологий, развития мелиорации, модернизации сельскохозяйственного производства», — уверен Хатуов. Он добавил, что государству необходимо детальнее проработать меры поддержки АПК.



Ранее Минсельхоз определил основные направления работы, которые позволят выполнить майский указ президента о росте агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году. По информации газеты «Известия», они войдут в федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который будет представлен в правительство 1 октября. Как предполагается, проект станет частью национальной программы «Международная кооперация и экспорт». По данным пресс-службы агроведомства, одной из основных задач проекта будет производство качественно новых товаров. Поскольку емкость мирового рынка пшеницы ограничена, для выхода на новые экспортные рынки необходимо перестроить структуру производства и создавать новые сельхозпродукты с большей добавленной стоимостью. Речь идет, например, о кондитерских и колбасных изделиях, напитках, продуктах глубокой переработки зерна (крахмал, сироп, пищевой спирт), поясняла пресс-служба министерства



На выполнение задачи по наращиванию агроэкспорта будет выделено минимум 500 млрд руб. на шесть лет, говорил ранее вице-премьер Алексей Гордеев. При этом, по его словам, основная задача, которую предстоит решить, состоит в другом. «Вопрос, собственно говоря, только один — чтобы мы могли пробить административные барьеры, которыми пользуются многие страны и правительства», — пояснял Гордеев. По его мнению, решением этого вопроса должно заниматься правительство и Минсельхоз. «Надеюсь, в ходе переговоров нам удастся эту задачу решить», — заключил вице-премьер.



Пока же барьеры устранить не удается. Так, в конце прошлой недели Саудовская Аравия объявила о приостановке ввоза российского мяса птицы и яиц из-за распространения в ряде российских регионов высокопатогенного гриппа птиц H5. Как заявило главное управление Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментам (SFDA), под действие запрета не попадут лишь обеззараженные термически или другим способом продукты при наличии соответствующего сертификата. В июле аналогичное ограничение на поставки мяса птицы, полуфабрикатов и необработанной продукции ввел Евросоюз.



Наиболее перспективные внешние рынки закрыты и для российской свинины, один из главных факторов — распространение в стране африканской чумы свиней. Как ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, влияние вируса на выстраивание торговых связей — самое печальное последствие эпизоотической обстановки в стране. «В прошлом году произошла вспышка в Белгородской области — нашли всего одного зараженного кабана, но этого хватило, чтобы переговоры по открытию новых экспортных рынков снова отодвинулись на неопределенный срок. В этом и заключается основной урон», — сетовал эксперт.



По итогам 2017 года экспорт продовольствия из России вырос на 21% и составил $20,7 млрд. В физическом объеме было экспортировано 65 млн т агропродовольственной продукции. Основными статьями вывоза стали зерно (36% в стоимостном выражении), рыба и рыбопродукты (17%), растительное масло (12%), шоколад (2,6%). Еще 1,2% в общей стоимости экспорта пришлось на сахар, менее 1% — на мясо птицы и кондитерские изделия из сахара. В первом полугодии этого года, по данным ФТС, поставки агропродовольственной продукции в дальнее зарубежье увеличились на 38% до $8,9 млрд, в страны СНГ — на 3% до $2,3 млрд.



В июне в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин прогнозировал, что в 2018-м экспорт продукции сельского хозяйства увеличится до более чем $23 млрд. Как ранее подсчитал Российский экспортный центр, для выполнения указа президента об удвоении агроэкспорта к 2024 году отгрузки за рубеж зерна и продуктов перемола должны вырасти на 16% до $9 млрд в 2024 году, рыбы и морепродуктов — на 70% до $5,95 млрд, масложировой продукции — в 2,5 раза до $8,7 млрд, мясомолочной продукции — в 3,6 раза до $2 млрд, плодоовощной продукции и продукции органического земледелия — в 3,3 раза до $1,5 млрд, готового продовольствия и непищевой сельхозпродукции — в 3,6 раза до $9,7 млрд.

