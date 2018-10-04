 Сбор товарного картофеля в этом году вырастет — Агроинвестор
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Аналитика
Сбор товарного картофеля в этом году вырастет
Елена Максимова
Агроинвестор
4 октября 2018
За год цены производителей увеличились на 15-20%
В 2017 году сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами произведено 6,7 млн тонн картофеля
Фото: Grimme

К 3 октября в России картофель выкопан с 211,8 тыс. га, что составляет 69,5% к посадочной площади, сообщает Минсельхоз. В 2017-м на эту дату клубнеплод был убран с 202,2 тыс. га. Валовый его сбор сейчас составляет 4,9 млн т, тогда как в прошлом году он находился на уровне 4,8 млн т.

По прогнозам Картофельного союза, урожай агрокультуры в текущем сезоне будет немного выше, чем в прошлом. Причина — увеличение под ней площадей: по данным агроведомства, посадки картофеля в товарном секторе в этом году составили 304,8 тыс. га против 300 тыс. га в 2017-м. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в ходе вегетации урожайность ниже, чем в минувшем сезоне, подчеркивает исполнительный директор союза Алексей Красильников. «При этом, хотя количество клубней с одного растения в среднем меньше, сами они крупнее, чем были годом ранее», — уточняет он.

В этом году, по данным Минсельхоза, средняя урожайность картофеля составляет 233,5 ц/га против 236,4 ц/га в 2017-м. «Причины ее снижения — и периоды избыточной увлажненности, и почвенные засухи», — рассказывал ранее «Российской газете» и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Цены на картофель, по словам Красильникова, идут вверх. «Если в середине августа начале сентября стоимость агрокультуры составляла 5-7 тыс. руб./т, то к началу октября она уже увеличилась до 10-12 тыс. руб./т», — отмечает эксперт. В целом, сейчас цены производителей на картофель выше на 15-20%, чем в аналогичный период предыдущего года, и скорее всего, их рост продолжится, считает он.

Потребительские цены в среднем по России находятся в коридоре 20-25 руб./кг и за последнюю неделю снизились на 4%, а за сентябрь — на 18%. Хотя в целом за год их рост составил 7%. «Возможно в ближайшие недели падение в рознице сохранится в связи с тем, что некоторые ритейлеры будут проводить сезонные акции, но в дальнейшем ожидаем возврат на текущие позиции», — отмечает Красильников.

Картофельный союз прогнозирует и определенный рост цен на посадочный материал на сезон-2019/20. Зарубежные семена подорожают из-за засухи в основных регионах-поставщиках — Германии и Голландии: предложения будет меньше, соответственно, и стоимость его будет выше. «Цены на отечественные семена картофеля тоже вырастут в связи с подорожанием нефтепродуктов», — рассказывает Красильников.

Эксперт предполагает, что импорт агрокультуры в сезоне-2018/2019 будет ниже прошлого на 10%, однако более детально говорить о его объемах можно будет только после окончания уборки.

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