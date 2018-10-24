Урожайность сои сократилась до прошлогоднего уровня

К 22 октября соя в России обмолочена почти с 2 млн га или 70% площадей к уборке, следует из оперативного мониторинга Минсельхоза. За счет опережающих темпов уборочных работ сбор агрокультуры по-прежнему превышает прошлогодние показатели: получено 3,2 млн т бобов, что на 36% больше объема на эту же дату 2017 года. При этом средняя урожайность продолжает снижаться и составляет 16,1 ц/га как и годом ранее.



Уборка продолжается на Дальнем Востоке, благодаря чему средняя урожайность по стране будет сокращаться и дальше, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По данным Минсельхоза, сейчас в Дальневосточном федеральном округе обмолочено 47% уборочных площадей при средней урожайности 13 ц/га — на 16% ниже показателя годичной давности. «Дожди в Амурской области негативно сказались на состоянии посевов, а также привели к их гибели на значительных площадях. Поэтому нагнать отставание от прошлого года, судя по всему, не удастся», — оценивает Хотько. В конце сентября Минсельхоз списал 161 тыс. га под соей в стране, из них 116 тыс. га пришлись на Амурскую область.



Кроме Дальнего Востока просадка урожайности зафиксирована на Юге страны, где располагается около 10% уборочных площадей сои. К 22 октября в Южном федеральном округе было убрано 94% посевов при средней урожайности 14,2 ц/га против 19,7 ц/га на эту же дату 2017-го. Таким образом, показатель снизился на 28%. В Северо-Кавказском федеральном округе сбор с 1 га сократился на 4% до 17,2 ц.



Тем не менее ИКАР прогнозирует, что итоговая урожайность сои в этом году все же окажется чуть выше прошлогоднего уровня и составит 14,4 ц/га против 14,1 ц/га в 2017-м. «Такой прогноз сделан на основе значительно более высоких показателей в Центре страны», — сказал «Агроинвестору» Хотько. По данным аграрного ведомства, уборочные работы в Центральном федеральном округе завершены на 96%, средняя урожайность сои здесь превышает прошлогодний уровень на 24%. Также немного повысить урожайность агрокультуры удалось Поволжью — на 6% до 13,6 ц/га.



По данным Росстата, посевные площади сои в 2018 году выросли более чем на 300 тыс. га до 2,93 млн га. С учетом гибели растений площади к уборке Минсельхоз оценивает в 2,77 млн га. В результате валовой сбор агрокультуры в этом сезоне может составить рекордные 4,05 млн га, прогнозирует ИКАР.



Минсельхоз ожидает урожай сои на уровне 4 млн т, сообщил во вторник первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на «Аграрном форуме России». «Это одна из высоко маржинальных культур, которая очень востребована на внутреннем рынке, на внешнем рынке. Эти 4 млн т стали возможными благодаря усилиям последних пяти лет в целом по стране. Потому что еще пять лет назад мы производили 2 млн т сои», — цитирует Хатуова «Интерфакс». Чиновник также отметил, что в ближайшие пять лет производство сои может увеличиться вдвое, до 8 млн т.



Рекордный урожай сои в этом году прогнозирует и Масложировой союз России. «По темпам уборки мы по-прежнему значительно опережаем показатели прошлого года. Да, урожайность сейчас выровнялась [с прошлым годом], но с учетом значительного роста засеянных площадей однозначно будет новый рекорд», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев. При этом задачу по увеличению урожая вдвое эксперт назвал вполне выполнимой. «Мы прогнозируем рост посевных площадей под соей с нынешних 2,7 млн га до 4 млн га к 2024 году. При условии, что мы добьемся повышения урожайности до 20 ц/га, то 8 млн т — это вполне реально», — подсчитал Мальцев. По его словам, отрасль ждет поручения президента по принятию подпрограммы по увеличению производства масличных. «Такая подпрограмма позволит обеспечить комплексный подход к развитию производства всех масличных — от разработки новых сортов семян и заканчивая рекомендациями по агротехнологиям для конкретных территорий», — добавил Мальцев.



В 2017 году валовой сбор соевых бобов в России составил 3,6 млн т против 3,1 млн т в 2016-м. По сравнению с 2010 годом урожай агрокультуры в стране вырос более чем втрое. Половина посевных площадей сои приходится на Дальневосточный федеральный округ, 31% — на Центральный, 8% — Южный, 5% — Сибирский, 3,5% — Приволжский, 1,3% — Северо-Кавказский.

