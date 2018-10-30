Экспорт кукурузы в сезоне-2018/19 сократится до 2 млн тонн

Поставки кукурузы за рубеж по итогам 2018/19 сельхозгода могут снизиться более чем вдвое по сравнению с показателями прошлого сезона, когда было экспортировано 5,65 млн т этой агрокультуры, прогнозируют эксперты зернового рынка. Так, по оценке аналитической компании «ПроЗерно» и Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), вывоз составит около 2 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» ожидает еще большего сокращения — до 1,7 млн т. «Существенное снижение экспорта кукурузы связано со значительным уменьшением ее урожая (с 13,2 млн т до 10,5 млн т, что является минимальным уровнем с 2012 года) и более конкурентоспособной ценой со стороны Украины, где валовой сбор ожидается на крайне высоком уровне», — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. По данным «ПроЗерно», в соседней стране, которая является главным продавцом кукурузы из Причерноморья, урожай составит рекордные 31 млн т (в 2017-м — 24,2 млн т).







В целом для конъюнктуры мирового рынка кукурузы складывается хорошая ситуация, отмечает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко: мировые запасы агрокультуры в текущем сельхозгоду уменьшатся, хотя и будут все еще высокими — 159 млн т. «Однако дефицита мирового предложения кукурузы, который мог бы стимулировать рост экспортных цен на нее, в этом сезоне нет, — считает эксперт. — В мире валовой сбор агрокультуры увеличится и составит 1068,3 млн т против 1034,2 млн т в прошлом». Внешний спрос на кукурузу остается высоким, однако цены на нее, по словам Петриченко, пока не столь высокие, как хотелось бы российским производителям — $170/т (FOB Азов). В России конечные остатки в этом сезоне тоже незначительно сократятся, прогнозирует он, — с 0,98 тыс. т на конец 2017/18 сельхозгода до 0,93 тыс. т.



Рост экспортного спроса на российскую кукурузу сдерживается из-за ее низкого качества, считает гендиректор липецкого «Агробизнеса» Александр Чил-Акопов. «Основные потребители агрокультуры на внешних рынках — птицеводы, и их не всегда устраивает качество нашего зерна, — знает он. — Во многих, особенно центральных регионах России, агрокультура собирается с высокой влажностью, а сушат ее не сразу. В итоге в зерне появляются микотоксины, которые вредны для здоровья животных». Кроме того, в большинстве случаев выращиваемые в России сорта не вызревают вовремя.



Низкий урожай 2018 года, скорее всего, мотивирует аграриев в следующем сезоне увеличить посевы кукурузы, полагает Владимир Петриченко. Хотя конечный результат будет зависеть от погоды весной. В целом же интерес к кукурузе на мировом и российском рынках сейчас более высокий, чем раньше. Президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин напротив не исключает сокращения площадей агрокультуры в 2019 году. «Отсутствие поддерживающих факторов ценового роста на кукурузу может привести к дальнейшему снижению ее посевов», — говорит он. По его словам, подобного мнения придерживаются многие аграрии Центрального и Приволжского федеральных округов.



Под урожай сезона-2018/19 кукурузой в России было занято 2,5 млн га, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. По данным Минсельхоза на 29 октября, кукуруза обмолочена с 1,9 млн га или 77,8% уборочной площади, собрано 9 млн т против 8,3 млн т на эту дату в прошлом году. Урожайность агрокультуры снизилась с 48,1 ц/га до 47,9 ц/га.

