Минсельхоз вернул департамент экономики и господдержки АПК

Департамент экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза, который возглавлял Анатолий Куценко, был разделен, следует из информации сайта агроведомства. Сейчас Куценко руководит департаментом регулирования рынков АПК, директором департамента экономики и государственной поддержки назначена Галина Фомина.

Отдельный департамент экономики и господдержки ранее возглавляла Наталия Чернецова. В начале этого года она ушла из Минсельхоза, а в феврале департамент объединили с департаментом регулирования рынков АПК. Передача функций по организации доведения господдержки до сельхозпроизводителей новому департаменту будет способствовать повышению эффективности этого направления деятельности министерства. Департамент регулирования рынков АПК продолжит работу по регулированию рынка зерна, развитию агрологистики, анализу и прогнозированию рынков, а также разработке нормативных правовых актов в сфере регулирования рынка сельхозпродукции, сообщает «Прайм» со ссылкой на Минсельхоз.

До 2000 года Галина Фомина была финансовым директором компании «Вимм-Билль-Данн», с 2000 по 2009-й работала заместителем директора департамента финансов и бухгалтерской отчетности Минсельхоза. В этот период департамент возглавляла Елена Фастова, в конце июня назначенная заместителем министра сельского хозяйства. Фомина входила в состав рабочей группы по переговорному процессу присоединения России к ВТО. После ухода из агроведомства с 2010 до 2014 год она занимала пост финансового директора агропромышленного холдинга «Развитие Регионов», в 2015-м стала финансовым директором группы «Доминант».

Галина Фомина стала очередным вернувшимся в Минсельхоз чиновником из команды нынешнего вице-премьера Алексея Гордеева. Ранее кроме Фастовой в агроведомство пришел Максим Увайдов: в период, когда Гордеев руководил министерством, Увайдов был заместителем, затем директором департамента правового обеспечения, а в 2009-м вслед за Гордеевым перешел в правительство Воронежской области. Сейчас Увайдов — советник министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Ранее источник «Агроинвестора», близкий к Минсельхозу говорил, что Увайдов может стать заместителем министра.