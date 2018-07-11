Александр Ткачев вернулся в бизнес

Общее собрание акционеров «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева избрало бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева в совет директоров компании. Как сообщается на сайте «Агрокомплекса», собрание было проведено 29 июня, в пользу экс-главы Минсельхоза и бывшего губернатора Кубани проголосовали 11,1% акционеров.

Кроме Ткачева в совет директоров вновь вошли гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина, зять Ткачева Роман Баталов, а также Василий Артющенко, Валентина Бабенко, Александр Квашин, Наталья Пушкарь, Нина Фирсткова и Николай Хитрый. Также общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и финансовую отчетность за 2017 год, в соответствии с которой «Агрокомплекс» в прошлом году получил чистый убыток в размере 2,1 млрд руб.

Александр Ткачев проработал на посту руководителя Минсельхоза три года и подал в отставку вместе с остальными членами правительства 7 мая, в день инаугурации президента Владимира Путина. 18 мая указом главы государства новым министром сельского хозяйства был назначен председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Высказывались предположения, что Ткачев может занять должность посла России в Белоруссии или полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Однако 26 июня президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении действующего полномочного представителя Владимира Устинова. 27 июня газета РБК сообщала, что на пост посла в Белоруссии рассматривается нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Позднее СМИ прочили экс-министру должность полпреда в Приволжье вместо Бабича. Однако накануне источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, сообщил, что Ткачева среди рассматриваемых в преемники Бабича кандидатур нет.

Избрание Ткачева членом совета директоров означает, что никаких государственных постов он на текущий момент занимать не собирается, отмечает руководитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. «По закону чиновник не может руководить бизнесом, управлять им и принимать решения. И если Ткачев принял предложение и стал членом совета директоров, значит, информация о его новых назначениях была либо слухами, либо эти должности ему не подошли», — сказал «Агроинвестору» Князев. В то же время, добавляет адвокат Дмитрий Малашка, в соответствии со ст. 14 закона «О государственной гражданской службе» гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликта интересов. «Таким образом, в случае поступления вновь на государственную службу Ткачев должен будет либо сложить с себя полномочия члена совета директоров «Агрокомплекса», либо «уведомить нанимателя» о намерении осуществления полномочий члена совета директоров при отсутствии конфликта интересов», — указал «Агроинвестору» Малашка.

Александр Ткачев был назначен министром сельского хозяйства 22 апреля 2015 года, до этого он в течение более чем 14 лет возглавлял Краснодарский край. С 1993 по 1994 год Ткачев работал гендиректором АО «Агрокомплекс», который, как говорил ранее сам экс-министр газете РБК, был создан им и поначалу был «небольшим предприятием, комбикормовым заводом». Изначально компанию возглавлял сам Александр Ткачев, однако в 1994 году, когда он стал депутатом краевого парламента, совет директоров возглавил его отец Николай. После смерти Ткачева-старшего в 2014 году председателем совета директоров был избран зять Александра Ткачева Роман Баталов. По признанию министра, «Агрокомплекс» принадлежит его родственникам. В начале января 2016-го глава Минсельхоза попросил правительство рассмотреть вопрос о возможном наличии в его работе конфликта интересов в связи с тем, что его семье принадлежит крупный сельскохозяйственный бизнес. Однако по итогам проверки было объявлено, что «при исполнении обязанностей по должности федерального министра конфликт интересов не был допущен».

«Агрокомплекс» (10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года и шестое место в топ-20 производителей комбикормов за 2017 год) объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продукции. Как следует из годового отчета компании, в 2017-м холдинг произвел 171 тыс. т сырого молока, став вторым крупнейшим российским производителем в этой категории, 105,3 тыс. т мяса птицы, 407 млн яиц, 14,6 тыс. т свинины и 456 тыс. т комбикорма. Согласно майскому рейтингу BEFL, «Агрокомплекс» находится на четвертом месте среди крупнейших владельцев сельхозземель в стране с земельным банком в 644 тыс. га. Выручка компании в 2015 году составляла 38,6 млрд руб., в 2016-м увеличилась до 44,7 млрд руб., а в 2016-м — до 46,7 млрд руб. В то же время чистая прибыль сократилась — с 6,6 млрд руб. в 2015 году до 2,9 млрд руб. в 2016-м, а в 2017-м сменилась убытком в 2,1 млрд руб. До 90% всей выручки приходится на Краснодарский край, говорится в годовом отчете.