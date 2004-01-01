«Агрокомплекс» имени Ткачева закончил 2017 год с чистым убытком

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в 2017 году зафиксировал чистый убыток в размере 2,1 млрд руб., следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании. В 2015 году чистая прибыль достигла 6,65 млрд руб., в 2016-м году она снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб.



В то же время выручка по итогам прошлого года выросла на 4,3% до 46,7 млрд руб. (в 2016-м — 44,8 млрд руб., в 2015-м — 38,7 млрд руб.). В том числе выручка от продажи сельхозпродукции и продуктов ее переработки увеличилась на 5,2% до 3,6 млрд руб. Прибыль от продаж составила 7,4 млрд руб. против 9,7 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы компании после двукратного роста в 2016-м в прошлом году показали рост еще на 31% до 93,3 млрд руб. Оборотные активы также продолжили тренд предыдущего периода и в 2017-м уменьшились еще на 8,2% до 25,7 млрд руб. Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря выросли на 33% до 72,7 млрд руб., краткосрочные — на 36% до 20,5 млрд руб.



Гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина отказался прокомментировать финансовые результаты холдинга. «Мы не публичная компания и комментарии не даем», — сказал «Агроинвестору» топ-менеджер.



Причиной чистого убытка по РСБУ мог стать рост себестоимости продаж «Агрокомплекса», а также увеличение коммерческих и управленческих расходов, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «В итоге прибыль от продаж сократилась почти на четверть или на 2,4 млрд руб. по сравнению с 2016 годом. Вероятно, это и привело к сопоставимому убытку», — сказал «Агроинвестору» Лукашов. Среди негативных факторов он также отметил снижение рублевых цен на пшеницу и другие агрокультуры в 2017 году.



Такой убыток можно отнести к внутренним операциям компании для финансирования отдельных проектов, в свою очередь отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Например, в прошлом году широкую известность получили намерения строительства сыродельного завода: «дочка» холдинга — ООО «Сыры Кубани» — уже летом этого года должна запустить завод в Краснодарском крае. Это крупный проект для «Агрокомплекса», и изначально планировалось, что он будет введен в строй еще в 2017 году. Но, видимо, были какие-то проблемы в финансировании, объем всех инвестиций в производственные цеха, в том числе и маслодельный, оценивался в 8 млрд руб.», — напоминает он. Также «Агрокомплекс» в 2017-м изучал возможность выхода на рынок Москвы и области: в середине прошлого года компания арендовала в Подмосковье склад для хранения продукции, планируя в дальнейшем открыть собственный распредцентр и фирменные магазины.



Наконец, на получение убытка могло оказать определенное влияние и снижение покупательской способности населения и перехода потребителей на более доступные продукты в магазинах эконом-класса, добавляет Жарский. В целом же, отмечает он, полученный чистый убыток в 2,1 млрд руб. является довольно значительной суммой для компании. «Учитывая потребительский спрос в сегменте мелкой продуктовой розницы, а также продолжающееся снижение уровня доходов населения, можно прогнозировать, что выход на московский рынок, особенно принимая во внимание конкуренцию с другими сетями в сегменте здорового питания, сейчас не самый удачный шаг для компании. И если она не откажется от экспансии, то убытки в будущем могут расти», — сказал «Агроинвестору» Жарский.



«Агрокомплекс» создан в 1993 году Николаем Ивановичем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Холдинг занимает 10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса. В 2017-м, по данным Росптицесоюза, «Агрокомплекс» стал шестым производителем мяса бройлера в стране (278 тыс. т в живом весе). Кроме птицеводства компания занимается растениеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продукции и продажей через собственную торговую сеть. Как следует из годового отчета за 2016 год, стадо КРС «Агрокомплекса» составляло 72,8 тыс. голов, надои молока — 141 тыс. т. В прошлогоднем рейтинге BEFL «Агрокомплекс» находился на четвертом месте среди крупнейших владельцев сельхозземель с 640 тыс. га. В рейтинге «Агроинвестора» по посевным площадям холдинг занимает третье место после «Продимекса» и «Мираторга» с оценочной площадью пашни в 460 тыс. га в 2016-м.

