«Агрокомплекс» вновь отложил строительство молочной фермы

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приступит к строительству молочного комплекса «Жуковский» в Ростовской области в конце 2018 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области. В январе Рачаловский говорил, что возведение комплекса на 2,8 тыс. голов КРС начнется в 2017-м, и уже к концу года он будет укомплектован половиной стада.



«На сегодняшний день уже затрачено 28 млн руб., полностью подготовлена проектно-сметная документация, сданы документы на экологическую экспертизу и после ее окончания будут переданы на государственную экспертизу. Начало строительства — четвертый квартал 2018 года, но на сегодня мы работаем над сокращением этого срока», — рассказал Рачаловский в четверг (цитата по видеозаписи заседания). По его словам, комплектование молочного комплекса начнется во втором полугодии 2020 года.



Как пояснил «Агроинвестору» гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина, перенос сроков связан с работой по согласованию проектной документации. «Только в первом квартале, как ожидается, проект будет согласован и пройдет экспертизу. И мы надеемся к концу 2018 года начать строительство», — сказал Хворостина. Он отметил, что строительство комплекса займет один год. «Таким образом, завоз поголовья начнется к концу 2019-го», — уточнил он.



О намерениях кубанского «Агрокомплекса» реализовать молочный проект в Ростовской области стало известно весной 2016-го. Тогда объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб., к строительству планировалось приступить в октябре-ноябре 2016-го. В январе 2017-го глава Минсельхоза Ростовской области говорил об объеме инвестиций в 2 млрд руб. Сейчас, по словам Рачаловского, сумма вложений предполагается на уровне 2,9 млрд руб., по словам Хворостины — 2,6 млрд руб. «Увеличение связано с расширением проекта — в связи с прохождением экспертизы подорожали некоторых конструктивные решения», — сказал топ-менеджер. В мае глава регионального Минсельхозпрода говорил об усложнении требований по линии экологии к проектированию молочных комплексов. «Навоз КРС отнесен к отходам третьего класса опасности, в соответствии с чем необходима экологическая экспертиза Росприроднадзора, а затем получение заключения Главгосэкспертизы. Эти сложности затягивают процесс проектирования <…> Сопровождение проектов ведется буквально в ручном режиме», — отмечал Рачаловский на заседании правительства региона.



Проектная мощность «Жуковского» не изменилась: как и заявлялось ранее, он будет рассчитан на 2,8 тыс. голов КРС с валовым производством молока 25,2 тыс. т в год, сообщил Рачаловский. Предполагается, что произведенное молоко будет перерабатываться на собственном молокозаводе, а продукция — реализовываться через собственную розничную сеть. Ранее замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко отмечал, что «Жуковский» станет самым крупным проектом в сфере молочного животноводства в регионе.



«Агрокомплекс» создан в 1993 году Николаем Ивановичем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продукции и продажей через собственную розничную сеть. Согласно апрельскому рейтингу BEFL, «Агрокомплекс» находится на четвертом месте среди крупнейших владельцев сельхозземель в стране, за год его земельный банк вырос на 184 тыс. га до 640 тыс. га. Как следует из годового отчета компании, к концу 2016-го стадо КРС «Агрокомплекса» составляло 72,8 тыс. голов, за год увеличившись на 7,3 тыс. животных, надои молока выросли со 134,8 тыс. т до 141 тыс. т. По подсчетам «Союзмолоко», все хозяйства, входящие в холдинг, надоили около 220 тыс. т молока, что позволило ему разделить первое место с «ЭкоНивой» среди крупнейших российских производителей сырого молока.

