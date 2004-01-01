В рамках сотрудничества предполагается активное внедрение научно-исследовательских разработок в сельхозпроизводство. Лаборатории научного центра разместятся в одном из корпусов университета. Помещение площадью свыше 200 м² оснастят всем необходимым современным оборудованием для проведения научных исследований.

Центр геномной селекции (ЦГС) будет ориентирован на внедрение в промышленное производство молекулярно-генетических технологий, позволяющих с высокой точностью оценивать племенной потенциал сельскохозяйственных животных и прогнозировать их продуктивность в следующем поколении по основным селекционным признакам. Акцент в работе центра будет сделан на выведение собственной породы свиней. В перспективе планируется расширить область научной деятельности на другие сферы АПК. Сотрудниками будущего ЦГС станут специалисты НИУ «БелГУ» и ГК «Агро-Белогорье».

Кроме того, в рамках формирования кадрового состава предполагается обучение на базе университета сотрудников «Агро-Белогорья» по программе «Генодиагностика в сельском хозяйстве», а также обучение сотрудников вуза на базе Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных по дополнительной профессиональной программе «Геномная селекция в животноводстве». В составе ГК «Агро-Белогорье» образована новая дирекция, которая будет курировать научную деятельность.