Инвестиции группы «Русагро» в 2018 году вырастут до 26 млрд руб., сообщил гендиректор компании Михаил Басов в ходе телефонной конференции, посвященной финансовым итогам третьего квартала. «В этом году мы по-прежнему планируем потратить 20 млрд руб. Но я думаю, что мы потратим меньше 20 млрд руб. — все будет зависеть от деятельности наших бизнес-сегментов в ноябре и декабре. В следующем году на текущий момент мы планируем потратить 26 млрд руб., но все, что мы не успеем потратить в этом году, перейдет на следующий год», — рассказал Басов.



По его словам, самыми крупными в инвестиционной программе группы остаются проекты по производству мяса на Дальнем Востоке и в Тамбовской области. «На Дальний Восток мы планируем завезти животных в мае-июне и произвести первую продукцию в январе 2019 года. В Тамбове мы также планируем доставить животных весной и увидеть первую продукцию, возможно, в декабре 2018 года», — сообщил Басов.



Кроме того, по его словам, одобрен один проект в сахарном сегменте — строительство завода по производству сахара из мелассы в Белгородской области. «С учетом текущих цен на сахар мы планируем инвестировать только в один крупный проект в сахарном сегменте. У нас уже есть один завод, который начал работать в Тамбовской области в этом году и может производить до 40 тыс. т сахара из мелассы. Мы планируем построить второй, более крупный завод в Белгородской области», — объявил Басов. По его словам, затраты на строительство составят 5,5 млрд руб., инвестиции будут сделаны в 2018 и 2019 годах.



Производство сахара из мелассы — крайне востребованная и актуальная тема для российской сахарной отрасли, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, в стране запущено две подобных линии — в 2010 году на Ольховатском сахарном заводе («Продимекс») и в 2016-м — на Знаменском («Русагро»). «В мелассе содержится около 48% сахара. Таким образом, при цене сахара в последние годы 22−50 руб./кг меласса должна стоить 10−22 руб./кг, однако она никогда не была дороже 5−6 руб./кг, а обычно — 1,5−3 руб./кг. Более того, часто она как отход сахарного производства продавалась и вовсе по цене транспортировки за 0,1−0,5 руб./кг», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов. По его словам, из мелассы можно произвести широкий ассортимент продукции и поднять добавленную стоимость на несколько порядков. Тем не менее, примерно треть мелассы в последние годы отправляется из России на экспорт. «Имеющиеся на обычных сахарных заводах технологии не позволяют извлечь сахар из мелассы, — поясняет Иванов. — Для этого нужны специальные линии, которые весьма сложны и капиталоемки».



Ранее Басов говорил «Агроинвестору», что инвестировать в АПК стало менее выгодно из-за падения доходности и сокращения государственной поддержки. Тем не менее, для «Русагро» инвестиции в 2018 году станут рекордными за счет проектов, начатых в 2016 году. Из новых проектов кроме завода по дешугаризации мелассы компания рассматривает возможности инвестирования в производство молока и мяса бройлера. Решения по ним, как ожидается, будут приняты весной 2018 года.



Падение цен на сахар и возможное сокращение сева

Как говорится в финансовом отчете «Русагро» за третий квартал 2017 года, в июле-сентябре выручка группы снизилась на 2% до 17,1 млрд руб., а показатель EBITDA — на 9% до 3,1 млрд руб. По словам Басова, сокращение дохода связано со снижением цен в сахарном и сельскохозяйственном бизнесах. Несмотря на рост производства в этих сегментах, они показали самую низкую рентабельность в истории компании из-за уменьшения цен на зерно и сахар. «Мы произвели больше сахара, чем в третьем квартале 2016 года, но цены на сахар упали более чем на 10 руб./кг по сравнению с уровнем прошлого года — 31 руб./кг против 42 руб./кг. Это большое снижение, более чем на 25%", — посетовал Басов. По его словам, цена на сахар сокращалась планомерно на протяжении всего года, достигнув дна в первой половине ноября. «В июле — 38 руб./кг, в августе — 27 руб./кг, в ноябре — менее чем 21 руб./кг. Правда, по итогам ноября цена будет немного выше, так как, мы считаем, минимум был достигнут неделю назад. И в настоящий момент цена идет вверх», — указал топ-менеджер.







Следствием снижение цен, к которому привело перепроизводство сахара в России (по прогнозу Басова, выпуск сахара в этом сезоне будет близок к 6,5 млн т при внутреннем потреблении 5,8 млн т), может стать сокращение посевных площадей сахарной свеклы в следующем году. «Мы полагаем, что в следующем сезоне Россия засеет сахарной свеклой значительно меньшие площади. И мы ожидаем, что в следующем сезоне российские цены вернутся к паритету с мировым рынком», — полагает Басов. Сама группа пока планирует засеять сахарной свеклой такую же площадь, как и в 2017 году, однако окончательное решение будет приниматься в марте 2018 года.



По итогам сезона-2017/18 «Русагро» планирует произвести 890 тыс. т сахара, включая 850 тыс. т из сахарной свеклы и 40 тыс. т из мелассы. В прошлом сезоне компания выпустила 810 тыс. т сахара.



Группа «Русагро», согласно составленным «Агроинвестором» рейтингам, является девятым в стране производителем мяса по итогам 2016 года и восьмым производителем комбикормов. По состоянию на конец декабря 2016 года основным владельцем компании была семья Вадима Мошковича (70,7%), еще 6,9% принадлежало Максиму Басову, к концу июля Басов увеличил свою долю до 7,2%. По итогам девяти месяцев 2017 года чистая прибыль «Русагро» упала на 72% до 3,1 млрд руб., выручка — на 1% до 54,8 млрд руб., EBITDA снизилась на 26% до 8,5 млрд руб. Общий долг «Русагро» в январе-сентябре вырос на 4% до 46,4 млрд руб.

