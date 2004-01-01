«Русагро» может инвестировать в агросектор Анголы

«Русагро» планирует изучить возможность запуска в Анголе производства зерна, кормов и мяса совместно с группой «Питабел». О проработке проекта рассказал президент группы компаний «Питабел» Абела Сегунда по итогам встречи с вице-премьером, полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, передает Milknews.ru со ссылкой на ТАСС.



По его данным, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта ранее организовало встречу руководства «Питабел» с гендиректором «Русагро» Максимом Басовым. «Во время встречи обсуждался совместный проект по выращиванию сои и кукурузы, производству кормов и мяса. Ангольская сторона планирует соинвестировать в проект и использовать имеющиеся в собственности земельные участки», — говорится в материалах к встрече с вице-премьером. Представитель «Русагро» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Президент группы компаний «Питабел» в беседе с журналистами уточнил, что для проекта планируется задействовать около 500 тыс. га. При этом основной вклад российской стороны — трансфер технологий, кроме того, может быть использована российская техника. Финансирование может привлекаться как с ангольской, так и российской стороны. Точный объем вложений Сегунда не назвал, пояснив, что сторонам необходимо время для детальных расчетов по проекту. Со своей стороны «Питабел» готова вложить в проекты на Дальнем Востоке до $30 млн. «Нам интересны рыболовство, аквакультура, сельское хозяйство», — рассказал Сегунда.



Согласно данным Министерства торговли США, сельское хозяйство является наиболее перспективной отраслью экономики Анголы. На сельское хозяйство приходится 12% ВВП страны, который в 2016 году составил $96,2 млрд. До гражданской войны 1975−2002 годов Ангола была крупным экспортером кофе, сахарного тростника, бананов, хлопка, обеспечивая себя практически всеми видами агрокультур, за исключением пшеницы. Однако в результате гражданской войны сельское хозяйство в Анголе пришло в упадок, сейчас возделываются около 10% из 35 млн га сельхозземель. Государство импортирует более половины потребляемого продовольствия.



В ходе визита российской делегации в Анголу также обсуждался вопрос поставок в африканскую страну семян и минеральных удобрений, сообщает Минвостокразвития. «В республике имеется острая необходимость в семенах стратегически важных культур для посевной кампании на 2018−2019 годы», — говорится в сообщении министерства. Сейчас 93% необходимых семян Ангола импортирует. «Российские компании предоставили 6 т семян кукурузы, подсолнечника, сои и сорго для испытаний в Анголе. Планируется, что совместная деятельность двух стран позволит на первые три-четыре года обеспечить 25% ангольского рынка семенным материалом местного производства и 75% — российскими семенами», — сообщается на сайте полпреда президента на Дальнем Востоке.



В 2016 году, по данным Минвостокразвития, объем российско-ангольского товарооборота вырос в 2,3 раза до $568 млн. При этом поставки Анголы в Россию составили лишь $14,9 тыс., практически весь объем товарооборота был сформирован за счет российского экспорта. За первое полугодие 2017-го товарооборот составил $64,5 млн, снизившись на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Группа «Русагро» основана в 1995 году и, согласно составленным «Агроинвестором» рейтингам, является девятым в стране производителем мяса по итогам 2016 года и восьмым производителем комбикормов. Компания входит в топ-3 российских производителей сахара (14%) и в топ-10 переработчиков подсолнечника (6%). По состоянию на конец декабря 2016 года основным владельцем компании была семья Вадима Мошковича (70,7%), еще 6,9% принадлежало Максиму Басову, на казначейские акции приходилось 1,6% выпущенных бумаг, free float — 20,7%. К концу июля Басов увеличил свою долю до 7,2%. Выручка «Русагро» в прошлом году составила 84,25 млрд руб., прибавив за год 16,3%, чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. В конце прошлого года «Русагро» подписала меморандум о сотрудничестве с японской корпорацией Mitsui. Как сообщал ранее Басов, рассматриваются девять проектов, в том числе связанные с выходом на японский рынок свинины, курицы, сои и зерновых.

