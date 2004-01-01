На Ставрополье создается кластер по производству баранины

«Ставропольский фермер» реализует в Кировском районе Ставропольского края проект строительства завода по убою мелкого рогатого скота. Как сообщил «Агроинвестору» заместитель гендиректора компании Александр Калиничев, мощность мясохладобойни составит 5,5 тыс. т в год, в будущем она может быть увеличена до 11 тыс. т. «Завод будет забивать 200 голов мелкого рогатого скота в час с возможностью увеличения этих мощностей до 400 голов в час. На выходе будут туши, полутуши и субпродукты», — рассказал Калиничев.



Как ожидается, запуск предприятия состоится в сентябре, инвестиции в проект оцениваются в 500 млн руб. «Сначала мы планируем покупать скот в Ставропольском крае и ближайших республиках. В дальнейшем рассчитываем завести свое поголовье овец мясных пород», — сообщил Калиничев. Сейчас у компании есть небольшое собственное стадо — около 2 тыс. овец. «Мы его завели в экспериментальном порядке для проведения работы по улучшению мясных качеств. Естественно, наше поголовье не будет основой для работы бойни», — заметил Калиничев.



При этом он уверен, что проблем с поставщиками у предприятия не будет. «Только в Ставропольском крае более 2 млн овец. А мы на первоначальном этапе планируем забивать до 150 тыс. животных в год. К тому же мощностей для сертифицированного убоя мелкого рогатого скота в крае не так много», — подчеркнул руководитель. По информации Минсельхоза Ставропольского края, сейчас компания сотрудничает со многими федеральными продовольственными сетями.



Потребность в создании новых мощностей по убою мелкого рогатого скота в Ставропольском крае высокая, констатирует гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров. «Больше всего подобных предприятий в Дагестане, где сейчас строятся современные комплексы и заключаются соглашения о поставках на экспорт. На Ставрополье же предприятия в большинстве своем представляют собой, скорее, цеха», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом Егоров заметил, что спрос на качественную баранину есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом. «Наши торговые сети активно ищут возможности заниматься бараниной. Также есть запрос со стороны Ирана и других стран Ближнего Востока», — напомнил он. Как сообщил Минсельхоз Дагестана в конце прошлой недели, три дагестанских мясокомбината в 2017 году поставили 228 т баранины в Иран, а на 2018 год заключены договоры об экспорте в эту страну более 7 тыс. т.



По информации Минсельхоза Ставропольского края, в регионе планируется создание целого кластера по производству баранины совокупной стоимостью 3,6 млрд руб. Как сообщила «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства, кластер будет создаваться в 2018—2020 годах в два этапа. Помимо убойного завода в рамках первого этапа запланировано строительство фермы откорма ягнят стоимостью 25 млн руб., а в рамках второго — фермы по содержанию маточного поголовья овец на 100 тыс. животных стоимостью 1,8 млрд руб. Кроме того, проект предусматривает приобретение 10 тыс. га земли. Как сообщила представитель ведомства, продукция будет реализовываться в Москве и Московской области, Северо-Кавказском федеральном округе, а также экспортироваться в Израиль, Иорданию и ОАЭ.



В 2016 году все хозяйства России произвели 466 тыс. т овец и коз на убой в живом весе, к концу года в стране насчитывалось 22,7 млн овец, из которых на сельхозорганизации приходилось менее 18%. Как сообщает Росстат, более 40% общего поголовья в стране приходится на Северо-Кавказский федеральный округ, 27% — на Южный.



Ранее о планах развивать производство баранины заявили ряд производителей. Так, «Мираторг» намерен реализовать крупнейший в России проект по выращиванию и убою овец мощностью 1,5 млн голов в год на сумму 20 млрд руб. Как сообщал ранее президент агрохолдинга Виктор Линник, первая овцеводческая ферма будет построена в Фатежском районе Курской области. Представитель «Мираторга» уточнял «Агроинвестору», что она будет рассчитана на 30 тыс. овцематок, животных породы дорпер планируется закупить в Австралии. В случае успешной реализации пилотного проекта позднее возведут еще 10 ферм. Также о намерении построить комплекс по производству баранины в Тверской области заявляла группа «Евродон», его мощность, согласно планам, должна составить 15 тыс. т продукции в год. Действующие овцеводческие проекты уже есть у компаний «АгриВолга» и «Промагро».

