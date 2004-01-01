 На Ставрополье создается кластер по производству баранины — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.622
eur
68.986
moex
2262.38
brent
69.87
пшеница
420.4
сахар
14.18

Компании
На Ставрополье создается кластер по производству баранины
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
Совокупные инвестиции составят 3,8 млрд рублей
К концу 2016 года во всех хозяйствах России насчитывалось 22,7 млн овец
Фото: Е. Разумный

«Ставропольский фермер» реализует в Кировском районе Ставропольского края проект строительства завода по убою мелкого рогатого скота. Как сообщил «Агроинвестору» заместитель гендиректора компании Александр Калиничев, мощность мясохладобойни составит 5,5 тыс. т в год, в будущем она может быть увеличена до 11 тыс. т. «Завод будет забивать 200 голов мелкого рогатого скота в час с возможностью увеличения этих мощностей до 400 голов в час. На выходе будут туши, полутуши и субпродукты», — рассказал Калиничев.

Как ожидается, запуск предприятия состоится в сентябре, инвестиции в проект оцениваются в 500 млн руб. «Сначала мы планируем покупать скот в Ставропольском крае и ближайших республиках. В дальнейшем рассчитываем завести свое поголовье овец мясных пород», — сообщил Калиничев. Сейчас у компании есть небольшое собственное стадо — около 2 тыс. овец. «Мы его завели в экспериментальном порядке для проведения работы по улучшению мясных качеств. Естественно, наше поголовье не будет основой для работы бойни», — заметил Калиничев.

При этом он уверен, что проблем с поставщиками у предприятия не будет. «Только в Ставропольском крае более 2 млн овец. А мы на первоначальном этапе планируем забивать до 150 тыс. животных в год. К тому же мощностей для сертифицированного убоя мелкого рогатого скота в крае не так много», — подчеркнул руководитель. По информации Минсельхоза Ставропольского края, сейчас компания сотрудничает со многими федеральными продовольственными сетями.

Потребность в создании новых мощностей по убою мелкого рогатого скота в Ставропольском крае высокая, констатирует гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров. «Больше всего подобных предприятий в Дагестане, где сейчас строятся современные комплексы и заключаются соглашения о поставках на экспорт. На Ставрополье же предприятия в большинстве своем представляют собой, скорее, цеха», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом Егоров заметил, что спрос на качественную баранину есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом. «Наши торговые сети активно ищут возможности заниматься бараниной. Также есть запрос со стороны Ирана и других стран Ближнего Востока», — напомнил он. Как сообщил Минсельхоз Дагестана в конце прошлой недели, три дагестанских мясокомбината в 2017 году поставили 228 т баранины в Иран, а на 2018 год заключены договоры об экспорте в эту страну более 7 тыс. т.

По информации Минсельхоза Ставропольского края, в регионе планируется создание целого кластера по производству баранины совокупной стоимостью 3,6 млрд руб. Как сообщила «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства, кластер будет создаваться в 2018—2020 годах в два этапа. Помимо убойного завода в рамках первого этапа запланировано строительство фермы откорма ягнят стоимостью 25 млн руб., а в рамках второго — фермы по содержанию маточного поголовья овец на 100 тыс. животных стоимостью 1,8 млрд руб. Кроме того, проект предусматривает приобретение 10 тыс. га земли. Как сообщила представитель ведомства, продукция будет реализовываться в Москве и Московской области, Северо-Кавказском федеральном округе, а также экспортироваться в Израиль, Иорданию и ОАЭ.

В 2016 году все хозяйства России произвели 466 тыс. т овец и коз на убой в живом весе, к концу года в стране насчитывалось 22,7 млн овец, из которых на сельхозорганизации приходилось менее 18%. Как сообщает Росстат, более 40% общего поголовья в стране приходится на Северо-Кавказский федеральный округ, 27% — на Южный.

Ранее о планах развивать производство баранины заявили ряд производителей. Так, «Мираторг» намерен реализовать крупнейший в России проект по выращиванию и убою овец мощностью 1,5 млн голов в год на сумму 20 млрд руб. Как сообщал ранее президент агрохолдинга Виктор Линник, первая овцеводческая ферма будет построена в Фатежском районе Курской области. Представитель «Мираторга» уточнял «Агроинвестору», что она будет рассчитана на 30 тыс. овцематок, животных породы дорпер планируется закупить в Австралии. В случае успешной реализации пилотного проекта позднее возведут еще 10 ферм. Также о намерении построить комплекс по производству баранины в Тверской области заявляла группа «Евродон», его мощность, согласно планам, должна составить 15 тыс. т продукции в год. Действующие овцеводческие проекты уже есть у компаний «АгриВолга» и «Промагро».

Статьи по теме
Производство баранины за последние пять лет выросло на 11%
«Мираторг» вложит 20 млрд рублей в овцеводство
Якутские животноводы займутся разведением уникальных гибридных овец
Овцеводство может быть технологичным бизнесом
Топ-11 теплиц России. В стране произведен миллион тонн овощей
Елена Максимова
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией