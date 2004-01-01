«Агрокомплекс» им. Ткачева может купить «Белую птицу»

Активы агрохолдинга «Белая птица» выставлены на продажу, покупателем может стать «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, сообщил «Коммерантъ» со ссылкой на источник в отрасли. Эту информацию ему подтвердили чиновник одного из регионов, где работает «Белая птица», а также источник, близкий к компании. По словам одного из собеседников издания, представители холдинга «Акашево» (Марий Эл), который «Агрокомплекс» купил в конце 2016 года, проводят аудит «Белой птицы». О том, что на рынке ходят различные слухи и не исключено, что холдинг войдет в состав другого крупного производителя, «Агроинвестору» ранее говорил исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина был недоступен для комментариев. «Группа компаний «Белая птица» принимает все меры для улучшения текущего [финанового] положения. В том числе ведет переговоры с потенциальными инвесторами, одним из них является «Агрокомплекс» им. Ткачева, — подтвердила «Агроинвестору» представитель «Белой птицы». — В то же время, говорить о финальной части переговоров пока рано, обсуждаются условия сделки, идет знакомство с активами».



По итогам 2017 года «Белая птица» стала четвертой в стране по объему производства мяса бройлера, выпустив почти 302 тыс. т продукции (здесь и далее — живой вес). Объем производства «Агрокомплекса» с учетом «Акашево» Росптицесоюз оценивал в 278 тыс. т — это шестой показатель. Если сделка состоится, и объемы компаний останутся на прежнем уровне, то консолидированное производство достигнет 580 тыс. т, что потенциально позволит «Агрокомплексу» войти в тройку лидеров по мясу бройлера. По результатам прошлого года топ-3 замкнула группа «Ресурс» с 454 тыс. т, однако в 2018-м он может прибавить около 118 тыс. т только за счет нового актива — холдинг купил Инжавинскую птицефабрику (Тамбовская область) у «Приосколья». По данным последнего, в прошлом году его объем производства в регионе составил 117,9 тыс. т бройлера.



Таким образом, по расчетам «Агроинвестора», в этом году без учета возможного органического роста производства и других сделок, а также сохранения показателей на уровне 2017-го, «Агрокомплекс» может стать вторым по бройлеру после «Черкизово» (615 тыс. т в 2017-м), «Ресурс» сохранит третью позицию, хотя и вплотную приблизится ко второй строчке, «Приосколье» переместится на четвертое место. При этом у «Белой птицы» есть планы увеличения производства. Ранее представитель компании сообщала «Агроинвестору», что в этом году потребность холдинга в комбикормах увеличится с 583 тыс. т до 649 тыс. т, то есть, при сохранении конверсии корма на прежнем уровне, производство мяса бройлера может вырасти примерно до 336 тыс. т. Ели это произойдет, то покупка компании позволит «Агрокомплексу» уверенно стать вторым.



Владельцем «Белой птицы» считается Promsvyaz Capital B. V., которым ранее управляли бывшие собственники Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы. После введения в банке временной администрации кредитование предприятий «Белой птицы» по утвержденным лимитам было приостановлено. Это приводит к срывам договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками, беспокоилось правительство Белгородской области. Администрация региона опасалась, что агрохолдинг может сократить штат вдвое, уволив около 5 тыс. сотрудников только в Белгородской области. По информации «Коммерсанта», весной холдинг закрыл в регионе две площадки откорма.



В конце февраля «Белая птица» признала, что у нее есть финансовые трудности. Как сообщал «Агроинвестору» представитель холдинга, нехватка денег возникла из-за невыплат субсидий на пополнение оборотных средств и по инвестиционным кредитам. В общей сложности сумма долга превышала 2 млрд руб. Кроме того, ликвидность оборотного капитала снизилась из-за падения средней рыночной цены на мясо птицы. Наконец, ситуация в Промсвязьбанке повлияла на невозможность завершить начатые инвестиционные проекты. Тогда же «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники в отрасли, что правительство страны может помочь «Белой птице»: по итогам совещания с губернаторами регионов, в которых работает холдинг, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабмину рассмотреть меры, которые позволят компании продолжить работу, сообщало издание.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает стоимость бизнеса «Белой птицы» примерно в 23 млрд руб. без учета долга и амортизации. Наибольшую ценность представляет комплекс в Курской области, тогда как часть белгородских активов требует реконструкции, а на ростовских площадках есть технологические проблемы, рассказал эксперт «Коммерсанту». Источник «Агроинвестора», до 2016 года работавший на руководящих должностях в структурах Промсвязьбанка, говорит, что в 2015—2016 годах «Белая птица» строила новые комплексы в Ростовской и Белгородской областях, используя самые современные технологии. Кроме птицеводства, компания довольно успешно занимается растениеводством, добавляет он, в том числе выращивает высокомаржинальные агрокультуры — сою и рапс. По данным компании, она контролирует почти 49 тыс. га в Белгородской и Курской областях.



Судя по новостному потоку последних кварталов, «Белая птица» является проблемным активом. Аудированных или хотя бы свежих данных по финансовому положению нет, но, по оценкам, долг по-прежнему заметно превышает годовую выручку, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Долг компании по итогам 2016 года оценивался в 27,5 млрд руб.



«Учитывая «дно» бизнес-цикла в отрасли, слухи о технологических проблемах компании в отдельных регионах и, самое главное, неопределенность относительно переговоров с основными кредиторами — стоимость актива с учетом долга может быть символической, — полагает Нигматуллин. — Впрочем, на мой взгляд, базовая стратегия нынешних собственников (а также интересы кредиторов и местных властей) заключается в продаже компании по цене долга. Возможно, для этого придется подождать какое-то время, пока рыночная конъюнктура немного улучшится». Он добавляет, что вряд ли на актив есть высокий спрос, даже учитывая очевидные выгоды от увеличения доли рынка. Хотя, например, «Коммерсантъ» пишет, что покупкой «Белой птицы» интересовалась группа «Черкизово». «Сейчас многие игроки чрезмерно нагружены долгами и не готовы к крупным поглощениям, — говорит Нигматуллин. — Например, чистый долг/EBITDA «Черкизово», по моим расчетам, составляет около 3,3 — вряд ли компания может финансировать приобретение новых активов в долг».



«Белая птица» основана в 2004 году в Белгородской области, шесть лет спустя производственный комплекс также был запущен в Курской области, в 2015-м — в Ростовской, где компания выкупила активы обанкротившегося «Оптифуда». Производственные мощности холдинга включают 19 птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров общей мощностью более 338 тыс. т в год, семь репродукторов мощностью 177,5 млн инкубационных яиц в год, производственные комплексы по убою и переработке мяса птицы, растениеводческий сегмент, комбикормовые заводы, собственную логистику и дилерскую сеть, охватывающую большинство российских регионов, а также страны СНГ. В 2017 году «Белая птица» экспортировала свыше 10 тыс. т мяса бройлера, основными покупателями продукции компании являются страны Таможенного союза и Вьетнам, также у нее есть разрешение на поставки в Европу.



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева принадлежит семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева и является одним из крупнейших в стране агрохолдингов. Он занимается производством и переработкой мяса, молока, растениеводческой продукции, контролируя минимум 640 тыс. га земель, а также владеет сетью фирменных магазинов. Выручка компании по итогам 2017 года достигла 46,7 млрд руб. против 44,8 млрд руб. в 2016-м, чистый убыток составил 2,1 млрд руб. Годом ранее прибыль «Агрокомплекса» превышала 2,9 млрд руб. Компания занимает 10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года и стал шестым в топ-20 производителей комбикормов за 2017 год.



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