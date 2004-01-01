«Черкизово» откладывает SPO

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, решила отложить вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже из-за высокой волатильности на рынке ценных бумаг. Компания по-прежнему намерена увеличить ликвидность своих акций путем размещения на бирже, поэтому продолжит следить за развитием ситуации, говорится в ее сообщении.



«Планы по размещению акций были положительно восприняты фондовым рынком, что подтверждает интерес к компании со стороны инвесторов. Однако текущие рыночные условия могут в значительной степени повлиять на успех сделки, несмотря на хорошие фундаментальные показатели компании, — комментирует гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. — В этой связи мы продолжим следить за развитием ситуации на рынках капитала с тем, чтобы провести размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность группы «Черкизово».







После введения очередных санкций Минфина США против российского бизнеса и чиновников капитализация фондового рынка за один день упала более чем на 800 млрд руб. 9 апреля на торгах обвалились котировки российских голубых фишек от банков до металлургических компаний, причем падали акции не только игроков, попавших в санкционный список или связанных с фигурирующими в нем бизнесменами. Так, например, бумаги Сбербанка подешевели на 17%, «Роснефти» — на 6,3%, «Лукойла» — на 8,1%. На фоне падения фондового рынка снизился и курс рубля по отношению к доллару и евро. Так, 9 апреля евро впервые с августа 2016 года подорожал до более чем 75 руб., доллар поднялся выше 60 руб. На 10 апреля ЦБ устанавливал курс 71,88 руб. за евро и 58,57 руб. за доллар. Курсы Центробанка на 27 апреля — 76,18 руб. за евро и 62,2 руб. за доллар.



О том, что «Черкизово» планирует провести SPO, стало известно в начале апреля. Тогда группа сообщила, что бумаги продадут существующие акционеры, включая MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются семьи основателей группы Михайловых/Бабаевых. Также предполагалось, что входящий в холдинг АПК «Михайловский» продаст 2,916 млн акций (около 6,63% находящихся в обращении бумаг). За них «Черкизово» рассчитывала получить $150 млн. Эти деньги должны были направить на общекорпоративные цели, включая погашение долгов и потенциальные приобретения. В целом холдинг, оценочно, планировал привлечь не менее $300 млн. Определиться с объемом пакета акций, который будет выставлен на продажу, компания хотела в процессе формирования книги заявок. При этом семья основателей «Черкизово» планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения.



Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым, сейчас его семья через MB Capital Europe Ltd и связанные стороны контролирует 82,52% акций, 8,01% владеет испанская Grupo Corporativo Fuertes, 6,63% у АПК «Михайловский», 0,48% принадлежит директорам и сотрудникам «Черкизово», 2,35% бумаг находится в свободном обращении. Холдингу принадлежат 16 свинокомплексов, шесть птицеводческих комплексов полного цикла, предприятие «Тамбовская индейка», созданное совместно с Grupo Fuertes, четыре мясоперерабатывающих завода, восемь комбикормовых предприятий, 12 зерновых элеваторов и земельный банк площадью 287 тыс. га. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. Компания является лидером в стране по производству мяса птицы (бройлер плюс индейка), занимает вторые места по выпуску мяса бройлера и свинины, согласно данным Росптицесоюза и Национального союза свиноводов. В рейтингах «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017 года и всех видов мяса по итогам 2016-го холдинг занимает первые места.



Чистая прибыль «Черкизово» по итогам 2017 года выросла в 3,1 раза по сравнению с предыдущим годом до 5,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 10%, составив 90,5 млрд руб. EBITDA составила 15,3 млрд руб. против 10,3 млрд руб. за 2016 год. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года равнялся 48,7 млрд руб. Капитализация холдинга на Московской бирже 26 апреля достигала 46,6 млрд руб.

