Геннадий Бобрицкий консолидирует 100% «Алтайского бройлера»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю получило ходатайство о приобретении 60% акций АО «Алтайский бройлер», одного из крупнейших производителей мяса птицы в Сибири. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, ходатайство поступило 29 марта от гражданина Б.



В материалах УФАС речь идет о Геннадии Бобрицком, основном собственнике белгородской группы компаний «Приосколье», сообщил «Интерфаксу» источник в агропромышленном комплексе края. По данным kartoteka.ru, 70% акций «Алтайского бройлера» принадлежит ЗАО «Приосколье», в котором Бобрицкий имеет долю в 36%, еще 20% принадлежит зарегистрированной на Виргинских островах «Эй Би Ви Джи Корп.». Оставшимися 10% «Алтайского бройлера» владеет Радик Шакиров, глава компании «Ариадна», которая была подрядчиком строительства птицефабрики. В то же время в «Алтайском бройлере» «Интерфаксу» сообщили, что сейчас 40% акций предприятия принадлежит Геннадию Бобрицкому, остальными 60% владеют четверо других собственников. Таким образом, если УФАС согласует ходатайство Бобрицкого, то предприниматель сможет консолидировать 100% акций «Алтайского бройлера». Представители «Алтайского бройлера» и «Приосколья» на вопросы «Агроинвестора» не ответили.



Целью консолидации 100% акций «Алтайского бройлера» у Геннадия Бобрицкого может быть дальнейшая продажа этого актива. Переговоры на эту тему велись, однако до конкретных предложений дело пока не дошло, рассказал «Агроинвестору» источник на рынке. «Актив крупный, со своей спецификой в плане логистики продаж и в силу удаленности им не так просто управлять», — пояснил он. О том, что «Приосколье» планирует продать актив в Алтайском крае, слышал и топ-менеджер одного из агрохолдингов, входящих в топ-20 по производству мяса бройлера. Предприятие может быть интересно группе «Продо», работающей в том числе и в Сибири, говорил он «Агроинвестору», однако представитель «Продо» уточняла, что никаких переговоров о покупке других игроков компания не ведет.



В начале этого года холдинг «Приосколье» продал группе «Ресурс» расположенную в Тамбовской области Инжавинскую птицефабрику, а летом прошлого года — два племрепродуктора германскому подразделению американской Cobb-Vantress, в свою очередь прокомментировал «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Соответственно «Алтайский бройлер» остался единственным активом «Приосколья», который находится за пределами Белгородской области. Естественно, что он как самостоятельная единица является вполне реализуемым вертикально интегрированным активом в пользу компании, которая заинтересована работать в Сибири», — не исключает он.



Сейчас структура собственности в «Алтайском бройлере» выглядит достаточно сложной, и продажа даже крупных, но все же миноритарных долей может быть затруднена, оценивает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Зато после консолидации 100% акций агрокомплекса на него может найтись серьезный покупатель, а общая цена — увеличиться», — предположил Лукашов. Исходя из данных выручки и чистой прибыли за 2016 год, он оценил общую стоимость «Алтайского бройлера» в 7−9 млрд руб.



АО «Алтайский бройлер» — крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае. В структуру предприятия входят инкубаторий мощностью 48 млн яиц в год, комбикормовый завод, четыре площадки откорма бройлеров в Зональном районе Алтайского края, а также завод по убою и переработке мяса птицы в Бийске, говорится на сайте компании. Первую продукцию предприятие выпустило в декабре 2008 года, проект был полностью реализован в 2012 году. Объем инвестиций составил около 7 млрд руб. По данным «Приосколья», в 2017 году в Алтайском крае группа произвела 67 тыс. т мяса птицы в живом весе. Мясо бройлеров, полуфабрикаты первичной разделки и субпродукты реализуются в 10 регионах Сибири, а также поставляются на экспорт в Казахстан. По итогам 2016-го выручка «Алтайского бройлера» составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 208 млн руб.



Агрохолдинг «Приосколье», контролируемый бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким, — крупнейший производитель мяса бройлера в России. По данным Росптицесоюза, в прошлом году на предприятия группы приходилось 12% общероссийского объема этого вида мяса. В 2017 году «Приосколье» произвело 652 тыс. т мяса птицы в живом весе, в том числе 467 тыс. т — на территории Белгородской области, объем продаж мясопродукции составил 531 тыс. т. В состав холдинга входит 28 откормочных площадок мощностью 600 тыс. т мяса птицы в живом весе в год, шесть инкубаториев мощностью 420 млн яиц, шесть заводов по убою и переработке, указано на сайте компании. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса в 2016 году «Приосколье» заняло второе место после «Черкизово, в топ-3 крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017-го — третье после «Черкизово» и «Мираторга».

