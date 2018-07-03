«Астон» и ADM запустили совместное предприятие

Международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland Company (ADM) и «Астон» запустили совместное предприятие по производству крахмалов и сиропов в Рязанской области. По данным kartoteka.ru, с 27 июня ADM стала владельцем 50% акций компании АКП («Астон крахмало-продукты»), которая включает завод по глубокой переработке кукурузы и офис продаж в Москве. Сумма сделки не уточняется. Уставной капитал АКП составляет 2,8 млрд руб.



О том, что ADM, входящая в большую пятерку глобальных трейдеров сельхозпродукции, выкупит у ростовской группы «Астон» Вадима Викулова 50% бизнеса по производству крахмалов и сиропов, «Агроинвестор» писал в марте этого года. Тогда предполагалось, что сделка будет закрыта к концу второго квартала 2018-го.



АКП будет управляться как автономная организация, в совет директоров войдет равное число представителей ADM и «Астона», говорится в сообщении последнего. Также уточняется, что другие бизнес-проекты двух компаний в России останутся независимыми друг от друга.



«Астон» развивает крахмалопаточный дивизион с 2011 года, когда была приобретена группа «Российские крахмалопродукты». В нее входило два завода по переработке кукурузы — «Ибредькрахмалпатока» в Рязанской области и Новлянский крахмалопаточный завод во Владимирской области. В 2015 году «Ибредькрахмалпатока» была преобразована в АКП. 100% Новлянского КПЗ по-прежнему принадлежит «Астону». Предприятия выпускают более 20 видов паток, сиропов и крахмалов, пищевых продуктов и кормов, а также глюкозно-фруктозный сироп и кукурузное масло. «В сотрудничестве с ADM «Астон» планирует еще больше расширить ассортимент и улучшить качество продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов в России и странах СНГ», — ранее говорил гендиректор «Астона» Вадим Викулов. По данным kartoteka.ru, выручка АКП в 2016 году составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 276,5 млн руб.



ADM является одним из глобальных лидеров в производстве крахмалов и заменителей сахара, корпорация работает на рынках Евросоюза, Ближнего Востока и Северной Африки. До сделки с «Астоном» она была единственной компанией из топ-5 крупнейших глобальных продавцов сельхозпродукции, у которой не было активов в России. Президент ADM в Европе, Ближнем Востоке и Африке Пьер Дюпра уточнил, что инвестиции в предприятие станут последними в серии глобальных проектов компании, нацеленных на расширение географического охвата регионов с предполагаемым ростом спроса. «С АКП мы находимся в выигрышном положении и сможем эффективно удовлетворить потребности наших клиентов в России, а также достичь ожидаемого роста спроса, как на местном, так и на мировом рынке», — цитирует его пресс-служба «Астона».



По данным компании «НЭО Центр», в прошлом году наиболее крупными рынками продуктов глубокой переработки зерна по объему потребления были крахмальные сиропы, нативный крахмал, кормовые дрожжевые белки и лизин. При этом самыми дефицитными были лизин, нативный крахмал и заменитель сахара сорбит. «Основным сырьем у действующих в России предприятия по глубокой переработке зерна является кукуруза. В ближайшие годы планируется запуск новых проектов, которые в качества сырья будут использовать как кукурузу, так и пшеницу», — рассказал «Агроинвестору» партнер практики АПК «НЭО Центра» Владимир Шафоростов. Так, например, в Волгоградской области компания «НьюБио» возводит завод по глубокой переработке кукурузы. Мощность предприятия составит 135 тыс. т продукции в год, запуск намечен на 2019 год. Оно будет выпускать мальтодекстрины, сухой кукурузный глютен, глютеновый корм, нативный крахмал, сообщает правительство региона.



На фоне дефицита высокоэнергетических продуктов питания в ряде стран, развития рынка спортивного питания, в мире растет потребление мальтодекстринов, отмечает Шафоростов. «Крупнейшие в мире игроки, которые работают с пищевыми компонентами, видя эти тренды и имея сформированные каналы реализации, готовы сотрудничать с российскими производителями. В этом случае нет необходимости выводить свой продукт на мировой рынок самостоятельно, достаточно встроиться в их цепочку, — говорит он. — При этом для производителей высокотехнологичных современных продуктов экспортные рынки доступнее, поскольку они более развиты и заинтересованы в такой продукции, чем потребители в России».



«Астон» — одна из ведущих российских компаний по производству пищевых ингредиентов. Компания является крупнейшим экспортером растительных масел, ведущим переработчиком масличных агрокультур, третьей по экспорту зерна. Также она — один из наиболее влиятельных игроков на российском рынке пищевых масел и крахмалов. «Астон» поставляет продукцию как по всей России, так и в страны СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки.



Archer Daniels Midland Company является одним из крупнейших в мире переработчиков сельскохозяйственной продукции и поставщиком пищевых компонентов. Компания работает более чем в 170 странах мира. У нее около 500 заготовительных центров, 270 объектов по выпуску пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра и одна из ведущих в мире транспортно-логистических систем перевозки зерна.

