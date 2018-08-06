Экс-поставщик вина в Кремль возобновил производство

Предприятие «Мысхако», один из старейший винодельческих заводов Краснодарского края, в этом году возобновило работу. Об этом объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «В 2014 году мы рисковали полностью потерять эти вина, предприятие было официально признано банкротом, производственная деятельность была остановлена», — сказал РИА «Новости» Кондратьев.



По его словам, при поддержке краевого Минсельхоза для завода «Мысхако» был найден новый инвестор. Как следует из данных kartoteka.ru, с декабря прошлого года основным владельцем предприятия (90%) является компания «Терруары Юга», принадлежащая учредителю «Краснодарзернопродукт-Экспо» Алексею Сидюкову. Эта же компания является основным владельцем агрофирмы «Мысхако», специализирующейся на выращивании винограда. «В прошлом году предприятие получило лицензии на производство вин с защищенным географическим названием. В марте 2018 года возобновлено производство винодельческой продукции, в апреле уже были разлиты первые вина «Мысхако» — этот кубанский бренд мы смогли сохранить», — отметил губернатор.



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович подтвердил информацию о возобновлении работы предприятия. «Сколько они будут производить, пока сложно сказать, так как предприятие только начало работу. Однако это очень известное, старое предприятие, и все ждут от него интересных вин», — сказал Попович «Агроинвестору». По его словам, у предприятия около 300 га виноградников, что является средним по российским меркам. Как говорится на сайте «Мысхако», продукция будет поставляться в магазины Москвы и Краснодарского края. Производственные мощности винодельческой компании позволяют выпускать 5 млн бутылок в год.



Винодельня «Мысхако» ведет свою историю с 1869 года, в советские годы регион «Мысхако» был одним из известных мест отдыха партийной элиты, а в начале 2000-х завод имел статус официального поставщика Кремля. В 2013 году собственники столкнулись с финансовыми трудностями, в августе в компании была введена процедура наблюдения, а в декабре 2014 -го — конкурсное управление. В том же году прокуратура Новороссийска возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора агрофирмы Сергея Янова по признакам преднамеренного банкротства. Как сообщал РБК, общая сумма долга предприятия составила 1,8 млрд руб., из которых более 1,5 млрд руб. производитель был должен Россельхозбанку. В январе 2016 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что завод, бренд «Мысхако» и 370 га земли выставлены на продажу по стартовой цене в 3,3 млрд руб., однако тогда покупателей не нашлось. Как сообщал в конце прошлого года глава Новороссийска Игорь Дяченко, позднее на базе предприятия-банкрота ЗАО Агрофирма «Мысхако» было создано ООО Агрофирма «Мысхако». В 2017 году оно получило свой первый урожай винограда — 1,2 тыс. т. С конца ноября гендиректором ООО «Мысхако» и агрофирмы «Мысхако» является Сергей Дубовик.



В результате восстановления работы «Мысхако» производство винодельческой продукции в Краснодарском крае в этом году показало положительную динамику. Как рассказал Кондратьев, за шесть месяцев текущего года предприятия края выпустили более 6,6 млн дал вина и 1,6 млн дал шампанского. «Сегодня наши виноделы расширяют границы и осваивают европейские рынки. Мы наращиваем объемы продукции», — констатировал глава региона. По итогам прошлого года Кубань заняла первое место в России по производству вина. В 2017 году было разлито 14,3 миллиона дал вина и 3,6 млн дал игристых вин, что составляет более 40% от российского объема.



Тем не менее, виноградарско-винодельческие активы пока являются специфическими для отечественной аграрной отрасли с точки зрения инвестиций, замечает Попович. «Их нельзя сравнивать с вложениями, например, в производство мяса или молока», — уверен он. Глава Союза виноградарей и виноделов пояснил, что в виноделии самый длинный инвестиционный цикл, начиная от посадки винограда и заканчивая производством вина. «Окупаемость очень долгосрочная, поэтому сейчас интерес к отрасли у инвесторов неразрывно связан с интересом к самому продукту», — констатирует он. Тем не менее, в целом перспективы отечественного рынка качественных вин оцениваются как хорошие. ранее говорил «Агроинвестору» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Потребители теряют интерес к дешевым винам из виноматериалов, к тому же меняются к лучшему стандарты требований и повышения качества со стороны регуляторов», — отмечал эксперт.

