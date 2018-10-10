Агрохолдинг Владимира Евтушенкова расширяет производство молока

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, вернулся к проекту строительства молочно-товарной фермы в Ростовской области. Компания и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали меморандум о сотрудничестве в ходе выставки «Золотая осень». Строительство фермы на 7 тыс. голов КРС, в том числе 3 тыс. фуражных коров, предполагается начать уже в этом году.

Объем инвестиций составит около 2 млрд руб., говорится в сообщении холдинга. Новая ферма в Ростовской области будет вводиться в эксплуатацию в два этапа: первый — в 2020 году, второй — в 2021-м. Выход на проектную мощность ожидается в 2022-м, валовой надой к этому времени составит 33 тыс. т молока в год при средней производительности коров около 11 тыс. л в год. По оценке «Степи», комплекс станет крупнейшим в Ростовской области.

Строительство будет финансироваться Альфа-банком. В среду он сообщил, что для «Степи» открыт кредитный лимит в объеме 2 млрд руб. Льготный кредит будет предоставлен на 10 лет. «Альфа-банк позитивно оценивает кредитное качество заемщика и в целом перспективы рынка производства молока», — отметил управляющий директор отдела по работе с предприятиями АПК Альфа-Банка Сергей Андреев.

О молочных проектах в Ростовской области «Степь» говорила еще в 2016 году. Как рассказывал РБК старший вице-президент АФК «Система» Али Узденов, планировалось создать сеть из 14 ферм с совокупными инвестициями в 18 млрд руб. Однако позднее компания сообщила, что не смогла найти подходящие земельные участки для реализации проекта.

Сейчас у «Степи» уже есть пять молочно-товарных ферм, все они расположены в Краснодарском крае. В 2017 году четыре молочно-товарные фермы, на которых содержится 4 тыс. коров, произвели 40 тыс. т молока. Еще одна ферма — на 1,8 тыс. коров проектной мощностью 20 тыс. т сырого молока в год — была запущена в марте 2018 года. В планах агрохолдинга — дальнейшее увеличение стада. «Стратегия развития агрохолдинга «Степь» в сегменте молочного животноводства направлена на создание одного из крупнейших производителей молока в России, — заявил гендиректор компании Андрей Недужко. — Удои на наших фермах в два раза выше, чем по стране, и приближаются к лучшим мировым практикам. Это делает наш молочный бизнес привлекательным». Ранее «Степь» заявляла о намерении выйти на производство около 200 тыс. т сырого молока в год.

Средний надой в 11 тыс. л молока в год — очень хороший показатель, которого могут достичь только опытные производители, имеющие генетический потенциал КРС, кормовую базу, технологии и современные подходы в уходе за животными, подтвердила «Агроинвестору» гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года средний по стране надой молока на одну корову составлял 5,6 тыс. л. «Учитывая, что агрохолдинг «Степь» имеет высокие показатели продуктивности в других своих проектах, я полагаю, что показатели, заявленные в проекте новой фермы в Ростовской области, будут достигнуты в указанные сроки», — предположила Петрова.

Эксперт отметила, что в целом инвестиции в размере 2 млрд руб. для фермы на 3 тыс. фуражных коров являются не очень большими для подобных комплексов, а предложенный Альфа-банком инвестиционный период является средним для проектов в молочной отрасли. При этом потребность в молоке высокого качества в России по-прежнему сохраняется. «Очевидно, что производители молока могут достичь максимальной маржинальности только при вертикальной интеграции в сегменты, которые раньше занимали импортеры, и которые на данный момент так и не заполнены отечественными производителями», — отметила Петрова.

В 2018 году производство молока в стране должно вырасти на 400 тыс. т до 31,6 млн т, спрогнозировал накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании по развитию сельского хозяйства с участие президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Патрушева, за январь-сентябрь надои увеличились на 1,3% до 24,7 млн т. При этом закупочные цены на сырое молоко восстанавливаются начиная с августа и к концу года составят 23 руб./кг, предположил глава агроведомства. В 2017-м производство молока во всех российских хозяйствах выросло на 1,4% до 31,2 млн т. Согласно оценке вице-премьера Алексея Гордеева, для выхода на полное импортозамещение России необходимо увеличить выпуск на 20-25%.

АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, сейчас он объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Активы расположены в четырех регионах — Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Земельный банк «Степи» вместе с «РЗ Агро» (АФК «Система» владеет компанией вместе с членами семьи Луи Дрейфус) составляет 380 тыс. га. Выручка «Степи» в 2017 году выросла на 22% до 10,2 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» - на 30% до 1,1 млрд руб. В 2020 году «Степь» планирует выйти на IPO, предложив для публичного размещения от 25% до 30% капитала.