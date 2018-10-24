«Русский лен» начал принимать сырье

Строящийся завод «Русский лен» (проект группы «Промагро») приступил к приему сырья. Как говорится в сообщении компании, за прошлую неделю поступило более 300 т льнотресты. По словам исполнительного директора «Русского льна» Андрея Карачева, сырье привозят как с полей растениеводческих хозяйств Смоленской области, так и с собственной экспериментальной площадки компании.

Для хранения тресты построены две шохи, объем каждой из которых превышает 2,5 тыс. т. Сырье поступит на склады в количестве, необходимом для работы завода в течение 2019 года, сообщает компания. Первая партия будет использована для производства длинного и короткого волокна после запуска цеха первичной переработки.

Как уточнил «Агроинвестору» гендиректор «Промагро» Константин Клюка, в этом году планируется принять около 500 т льнотресты. «Этого количества достаточно для работы завода в период после открытия до начала приема урожая тресты следующего года», — пояснил он. Запуск завода и начало переработки тресты в льняное волокно намечены на август 2019 года.

Всего проектные мощности предприятия предполагают переработку 10 тыс. т льнотресты. «Для обеспечения производства необходимыми 10 тыс. т льнотресты, нужно обрабатывать 10-12 тыс. га земли. Для этого мы сотрудничаем с местными сельхозпредприятиями и сами посеяли первые 68 га льна-долгунца», — поясняет Карачев. Для полноценной работы завода в следующем году необходимо занять льном около 3 тыс. га, из которых около 1 тыс. га предприятие планирует засеять самостоятельно. В дальнейшем инвестор намерен обеспечивать себя сырьем за счет собственного производства более чем на 50%.

По данным Росстата, в 2017 году в России было произведено 39 тыс. т льна-долгунца (в переводе на волокно), посевные площади составили 45,7 тыс. га. В 2018-м сев сократился до 44,8 тыс. га, в том числе 4,1 тыс. га агрокультура заняла в Смоленской области. По оценке Минсельхоза, в ближайшие годы посевные площади в стране могут быть расширены до 100 тыс. га. Для достижения этой цели начиная с 2018 года были утверждены субсидии из федерального бюджета в размере 10 тыс. руб. на гектар возделываемого льна-долгунца. Кроме того, обсуждалась возможность возмещения до 50% понесенных капитальных затрат на возведение и модернизацию льнозаводов. Однако в начале октября замглавы Минсельхоза Елена Фастова сообщила, что размер компенсации с 2019 года предполагается на уровне 25%.

Изменение уровня господдержки никак не скажется на реализации проекта строительства первой очереди завода, отмечает Константин Клюка. «Мы идем строго по плану. А вот если говорить о дальнейшем развитии этого направления в рамках холдинга и об инвестициях, то мы бы хотели пойти дальше и наращивать мощность, но тут все будет зависеть от условий для такого строительства в будущем», — сказал он. Клюка также выразил уверенность, что снижение компенсации капитальных затрат окажет негативное влияние на отрасль — сократится привлекательность льноводческих проектов для потенциальных инвесторов. «Снизится доходность предприятий и, как следствие, увеличится срок окупаемости. Кроме этого, уменьшение возмещения капитальных затрат приведет к увеличению финансовых рисков и кредитной нагрузки в случае привлечения в проект заемного капитала», — перечисляет гендиректор «Промагро». По оценке инвестора, при компенсации 50% CAPEX срок окупаемости проекта составит 6,2 года (с учетом льготного кредита и льгот по налогам), без компенсации — более 10 лет.

«Русский лен» является первым льнозаводом, строящимся в России за последние 30 лет. Кроме льнозавода

проект предусматривает возведение прядильной фабрики производительностью

до 3,5 тыс. т льносмесовой пряжи в год. Стоимость проекта — около 2

млрд руб. При выходе предприятия на полную мощность «Промагро» планирует

занять около 10% российского рынка льноволокна. На сайте «Промагро»

указано, что 50% производимой заводом продукции будет отправляться на

экспорт.