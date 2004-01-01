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Проект «Русагро» в Приморье оценен в 40 млрд рублей
5 млрд рублей из этой суммы проинвестирует государствоЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, декабрь 2016
Правительственная подкомиссия одобрила выделение господдержки инвестиционному проекту группы компаний «Русагро», предусматривающему строительство крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью до 112 тыс. т в живом весе в год. Как говорится в сообщении Минвостокразвития, общая стоимость проекта — около 40 млрд руб., включая развитие кормовой базы. Из этих средств 5 млрд руб. составят инвестиции Фонда развития Дальнего Востока. Средства будут направлены на строительство производственных зданий и сооружений в приморской ТОР «Михайловский», закупку оборудования, развитие растениеводства — выращивание зерна и сои для корма. Как сообщил гендиректор «Русагро» Максим Басов, льготным заем фонда позволит ускорить реализацию проекта, целью которого является как удовлетворение внутреннего спроса на мясную продукцию, так и развитие экспортных поставок.
Ранее Басов заявлял, что компания рассматривает Дальний Восток в качестве одного из главных производственных регионов. Компания уже приступила к строительству двух свинокомплексов из девяти запланированных, производительностью около 80 тыс. т мяса в год. Кроме того, в августе 2016-го холдинг начал возведение крупнейшего на Дальнем Востоке элеватора на 120 тыс. т зерна и комбикормового завода в Приморском крае. В начале декабря группа объявила о приобретении 33 тыс. га земли в Приморье, в результате земельный фонд «Русагро» на Дальнем Востоке превысил 82 тыс. га.
В 2016 году производство свинины в Приморском крае выросло на 17% к уровню 2015-го, за последние три года, по данным краевой администрации, выпуск увеличился в 1,5 раза, до 15 тыс. т в месяц. В настоящее время на Дальнем Востоке на душу населения производится 8 кг свинины в год при среднедушевом уровне потребления в России 18,3 кг/год. Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявлял, что реализация проектов резидентов ТОР «Михайловский» — компаний «Русагро» и «Мерси трейд» (также реализует свиноводческий проект в ТОР «Михайловский») — позволит увеличить производство свинины в регионе в 12 раз.
Проект «Русагро», как и большинство российских крупных проектов, связанных с Дальним Востоком, является экспортоориентированным, говорит гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. «Учитывая большие расстояния и низкую плотность населения, данный проект не сможет вырасти только за счет удовлетворения внутреннего потребления. Однако с Китаем последние два года ведутся плотные переговоры, и я думаю, что к окончанию строительства проекта мы все-таки сможем открыть приграничные области для экспорта в Китай», — сказал Морев «Агроинвестору». Кроме того, напомнил он, ожидается подписание большого инвестиционного соглашения с японской корпорацией Mitsui. Ранее в декабре две компании во время визита президента России Владимира Путина в Японию подписали соглашение о взаимопонимании и, по информации японский СМИ, Mitsui намерена вложить несколько десятков миллионов долларов в российскую компанию. «В случае такого партнерства для «Русагро» автоматически откроются двери в азиатский регион, в первую очередь, в Японию. Другие азиатские страны также могут быть интересны, но возникает вопрос с логистикой», — отметил Морев, добавив, что и рынков Китая и Японии для «Русагро» будет более чем достаточно.
«Русагро» — второй после «Мираторга» российский производитель свинины с долей рынка 6%, в 2015-м году холдинг произвел 187,8 тыс. т свинины на убой в живом весе. В январе-сентябре 2016 года чистая прибыль «Русагро» по МСФО составила 11,2 млрд руб. (на 38% меньше аналогичного периода 2015-го), выручка за девять месяцев выросла на 10,4%, до 55,6 млрд руб. Около 70,7% акций холдинга принадлежит семье Вадима Мошковича, 6,9% — гендиректору Максиму Басову.
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