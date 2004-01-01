Правительственная подкомиссия одобрила выделение господдержки инвестиционному проекту группы компаний «Русагро», предусматривающему строительство крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью до 112 тыс. т в живом весе в год. Как говорится в сообщении Минвостокразвития, общая стоимость проекта — около 40 млрд руб., включая развитие кормовой базы. Из этих средств 5 млрд руб. составят инвестиции Фонда развития Дальнего Востока. Средства будут направлены на строительство производственных зданий и сооружений в приморской ТОР «Михайловский», закупку оборудования, развитие растениеводства — выращивание зерна и сои для корма. Как сообщил гендиректор «Русагро» Максим Басов, льготным заем фонда позволит ускорить реализацию проекта, целью которого является как удовлетворение внутреннего спроса на мясную продукцию, так и развитие экспортных поставок.

Ранее Басов заявлял, что компания рассматривает Дальний Восток в качестве одного из главных производственных регионов. Компания уже приступила к строительству двух свинокомплексов из девяти запланированных, производительностью около 80 тыс. т мяса в год. Кроме того, в августе 2016-го холдинг начал возведение крупнейшего на Дальнем Востоке элеватора на 120 тыс. т зерна и комбикормового завода в Приморском крае. В начале декабря группа объявила о приобретении 33 тыс. га земли в Приморье, в результате земельный фонд «Русагро» на Дальнем Востоке превысил 82 тыс. га.

В 2016 году производство свинины в Приморском крае выросло на 17% к уровню 2015-го, за последние три года, по данным краевой администрации, выпуск увеличился в 1,5 раза, до 15 тыс. т в месяц. В настоящее время на Дальнем Востоке на душу населения производится 8 кг свинины в год при среднедушевом уровне потребления в России 18,3 кг/год. Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявлял, что реализация проектов резидентов ТОР «Михайловский» — компаний «Русагро» и «Мерси трейд» (также реализует свиноводческий проект в ТОР «Михайловский») — позволит увеличить производство свинины в регионе в 12 раз.

Проект «Русагро», как и большинство российских крупных проектов, связанных с Дальним Востоком, является экспортоориентированным, говорит гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. «Учитывая большие расстояния и низкую плотность населения, данный проект не сможет вырасти только за счет удовлетворения внутреннего потребления. Однако с Китаем последние два года ведутся плотные переговоры, и я думаю, что к окончанию строительства проекта мы все-таки сможем открыть приграничные области для экспорта в Китай», — сказал Морев «Агроинвестору». Кроме того, напомнил он, ожидается подписание большого инвестиционного соглашения с японской корпорацией Mitsui. Ранее в декабре две компании во время визита президента России Владимира Путина в Японию подписали соглашение о взаимопонимании и, по информации японский СМИ, Mitsui намерена вложить несколько десятков миллионов долларов в российскую компанию. «В случае такого партнерства для «Русагро» автоматически откроются двери в азиатский регион, в первую очередь, в Японию. Другие азиатские страны также могут быть интересны, но возникает вопрос с логистикой», — отметил Морев, добавив, что и рынков Китая и Японии для «Русагро» будет более чем достаточно.

«Русагро» — второй после «Мираторга» российский производитель свинины с долей рынка 6%, в 2015-м году холдинг произвел 187,8 тыс. т свинины на убой в живом весе. В январе-сентябре 2016 года чистая прибыль «Русагро» по МСФО составила 11,2 млрд руб. (на 38% меньше аналогичного периода 2015-го), выручка за девять месяцев выросла на 10,4%, до 55,6 млрд руб. Около 70,7% акций холдинга принадлежит семье Вадима Мошковича, 6,9% — гендиректору Максиму Басову.