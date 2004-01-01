 Владимир Путин разрешил регионам создавать «налоговые каникулы» для аграриев — Агроинвестор
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Инвестиции
Владимир Путин разрешил регионам создавать «налоговые каникулы» для аграриев
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
март 2018
С 2019 года ставка единого сельхозналога может быть снижена до 0%
В 2016 году насчитывалось 99,7 тыс. плательщиков единого сельхозналога
Фото: Фото пресс-службы Президента

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий регионам право снижать ставку единого сельхозналога (ЕСХН). Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, изменения вступают в силу через месяц после публикации, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Таким образом, поправки заработают с 1 января 2019 года.

Регионы получили полномочия устанавливать дифференцированные ставки ЕСХН в пределах от 0 до 6%. Размер может быть понижен для всех плательщиков налога либо для отдельных их категорий в зависимости от видов производимой продукции, доходов сельхозпредприятий, их местоположения или численности работников. Сейчас ставка ЕСХН установлена в размере 6%, за исключением Крыма и Севастополя: им предоставлено право понижать ставку до 4% в период с 2017 по 2021 год.

Таким образом, с принятием закона появится возможность установить «налоговые каникулы» для определенных категорий сельхозпроизводителей и учесть особенности аграрной отрасли в различных регионах, говорится в пояснительной записке. По словам президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Владимира Плотникова, при помощи новой системы налогового регулирования регионы смогут лучше реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и помогать отдельным типам хозяйств. Как отмечается в материалах Госдумы, за введение дифференцированной ставки высказались администрации 41 региона, против — 3.

По данным авторов законопроекта, возможное снижение ставок ЕСХН не нанесет ущерба федеральному бюджету. «Единый сельскохозяйственный налог зачисляется в местные бюджеты», — поясняют авторы законодательной инициативы. При этом, по их оценке, сумма выпадающих доходов регионов будет невелика и не превысит 1%. В то же время снижение налоговой нагрузки приведет к росту числа сельхозпредприятий, что, в свою очередь, приведет к появлению новых рабочих мест и увеличению поступлений по налогу на доходы физлиц.

Объемы платежей по ЕСХН даже при нынешней ставке в целом невелики, однако они являются источником дохода для районных и сельских муниципалитетов, отмечает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. «70% платежей по ЕСХН поступает в бюджет региона, а 30% — в бюджеты муниципалитетов. При этом если для региона эти суммы несущественны, то для местных властей — это важный налог. Поэтому маневр может обернуться тем, что сельские поселения окажутся лишены еще какой-то части и без того небольшого дохода», — сказал «Агроинвестору» Узун. С другой стороны, добавил он, начисления от ЕСХН полностью распределяются в регионах, поэтому логично, что им предоставили и возможность снижать этот налог по своему усмотрению.

По данным ФНС, в 2016 году поступило 11,4 млрд руб. доходов от единого сельхозналога, в том числе 8,5 млрд руб. — от организаций и 2,9 млрд руб. — от индивидуальных предпринимателей и КФХ. Первое место по объему поступивших платежей занял Краснодарский край, где за год в бюджет перечислено 1,49 млрд руб. единого сельхозналога, а число плательщиков достигало почти 9 тысяч. На втором месте — Мурманская область (1,48 млрд руб.), на третьем — Сахалинская область (1,41 млрд руб.). Меньше всего платят ЕСХН в Ингушетии — в 2016-м там предоставлено лишь 54 деклараций по единому сельхозналогу на сумму 902 тыс. руб., за Ингушетией следует Чукотский автономный округ (1,1 млн руб.) и Чечня (3,5 млн руб.).

ЕСХН — налоговый режим, созданный для предпринимателей, фермерских хозяйств и небольших организаций-производителей агропродукции. Общее число плательщиков ЕСХН в 2016 году составляло 99,7 тыс., в том числе 22,8 тыс. организаций и 76,9 тыс. предпринимателей и фермеров. Еще 11,7 тыс. плательщиков ЕСХН в том году предоставили нулевую отчетность. Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество и налога на добавленную стоимость. Аграрии могут использовать ЕСХН в случае, если доля доходов от реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70%, переход на уплату ЕСХН является добровольным.

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