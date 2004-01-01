Владимир Путин разрешил регионам создавать «налоговые каникулы» для аграриев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий регионам право снижать ставку единого сельхозналога (ЕСХН). Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, изменения вступают в силу через месяц после публикации, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Таким образом, поправки заработают с 1 января 2019 года.



Регионы получили полномочия устанавливать дифференцированные ставки ЕСХН в пределах от 0 до 6%. Размер может быть понижен для всех плательщиков налога либо для отдельных их категорий в зависимости от видов производимой продукции, доходов сельхозпредприятий, их местоположения или численности работников. Сейчас ставка ЕСХН установлена в размере 6%, за исключением Крыма и Севастополя: им предоставлено право понижать ставку до 4% в период с 2017 по 2021 год.



Таким образом, с принятием закона появится возможность установить «налоговые каникулы» для определенных категорий сельхозпроизводителей и учесть особенности аграрной отрасли в различных регионах, говорится в пояснительной записке. По словам президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Владимира Плотникова, при помощи новой системы налогового регулирования регионы смогут лучше реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и помогать отдельным типам хозяйств. Как отмечается в материалах Госдумы, за введение дифференцированной ставки высказались администрации 41 региона, против — 3.



По данным авторов законопроекта, возможное снижение ставок ЕСХН не нанесет ущерба федеральному бюджету. «Единый сельскохозяйственный налог зачисляется в местные бюджеты», — поясняют авторы законодательной инициативы. При этом, по их оценке, сумма выпадающих доходов регионов будет невелика и не превысит 1%. В то же время снижение налоговой нагрузки приведет к росту числа сельхозпредприятий, что, в свою очередь, приведет к появлению новых рабочих мест и увеличению поступлений по налогу на доходы физлиц.



Объемы платежей по ЕСХН даже при нынешней ставке в целом невелики, однако они являются источником дохода для районных и сельских муниципалитетов, отмечает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. «70% платежей по ЕСХН поступает в бюджет региона, а 30% — в бюджеты муниципалитетов. При этом если для региона эти суммы несущественны, то для местных властей — это важный налог. Поэтому маневр может обернуться тем, что сельские поселения окажутся лишены еще какой-то части и без того небольшого дохода», — сказал «Агроинвестору» Узун. С другой стороны, добавил он, начисления от ЕСХН полностью распределяются в регионах, поэтому логично, что им предоставили и возможность снижать этот налог по своему усмотрению.



По данным ФНС, в 2016 году поступило 11,4 млрд руб. доходов от единого сельхозналога, в том числе 8,5 млрд руб. — от организаций и 2,9 млрд руб. — от индивидуальных предпринимателей и КФХ. Первое место по объему поступивших платежей занял Краснодарский край, где за год в бюджет перечислено 1,49 млрд руб. единого сельхозналога, а число плательщиков достигало почти 9 тысяч. На втором месте — Мурманская область (1,48 млрд руб.), на третьем — Сахалинская область (1,41 млрд руб.). Меньше всего платят ЕСХН в Ингушетии — в 2016-м там предоставлено лишь 54 деклараций по единому сельхозналогу на сумму 902 тыс. руб., за Ингушетией следует Чукотский автономный округ (1,1 млн руб.) и Чечня (3,5 млн руб.).



ЕСХН — налоговый режим, созданный для предпринимателей, фермерских хозяйств и небольших организаций-производителей агропродукции. Общее число плательщиков ЕСХН в 2016 году составляло 99,7 тыс., в том числе 22,8 тыс. организаций и 76,9 тыс. предпринимателей и фермеров. Еще 11,7 тыс. плательщиков ЕСХН в том году предоставили нулевую отчетность. Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество и налога на добавленную стоимость. Аграрии могут использовать ЕСХН в случае, если доля доходов от реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70%, переход на уплату ЕСХН является добровольным.

