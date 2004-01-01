Правительство выделило еще 5,2 млрд рублей на АПК

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5,2 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов в АПК с использованием льготного кредитования. Документ опубликован на сайте правительства. Как следует из текста распоряжения, деньги выделяются из резервного фонда кабинета министров.



Средства предназначены для предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются аграриям по льготной ставке, уточняет пресс-служба правительства. «Это позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов», — говорится в сообщении. Документ был подготовлен Минсельхозом и одобрен на заседании правительства 19 апреля. Тогда Медведев отмечал, что льготное кредитование «является весьма популярной формой поддержки сельскохозяйственных проектов».



Как ранее сообщал Минсельхоз, в федеральном бюджете средств на поддержку новых инвестпроектов в этом году нет. «Выделение 5,2 млрд руб. из резервного фонда правительства позволит запустить льготное инвестиционное кредитование <…> Наша задача — в кратчайшие сроки рассмотреть поступившие в Минсельхоз России заявки на льготные инвестиционные кредиты, что повысит эффективность использования средств», — говорил на заседании правительства глава Минсельхоза Александр Ткачев.



Согласно плану льготного кредитования Минсельхоза, в 2018 году на эти цели было предусмотрено 49,7 млрд руб. субсидий. Однако 36,6 млрд руб. из данной суммы требуется на обеспечение принятых еще в прошлом году кредитных обязательств, еще примерно 13 млрд руб. — на льготное краткосрочное кредитование. Что касается последнего, то, по подсчетам «Агроинвестора», основной объем субсидий по нему уже выбран: с 1 февраля по 16 апреля Минсельхоз одобрил заявки почти на 11 млрд руб. Таким образом, остаток субсидий на 2018 год по льготным краткосрочным кредитом сейчас составляет лишь 2,5 млрд руб. В марте вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что правительство приняло решение в 2018 году увеличить поддержку агросектора из федерального бюджета примерно на 10%. По его словам, дополнительные средства пойдут на поддержку новых инвестпроектов, фермерских хозяйств, а также на обновление парка сельхозтехники. Ранее в апреле Ткачев говорил, что вопрос о выделении на АПК в этом году дополнительных 30 млрд руб. почти решен.



Система льготного кредитования по ставке не более 5% действует с 2017 года. Как отмечал Ткачев на заседании итоговой коллегии Минсельхоза 10 апреля, возмещение банкам недополученных доходов по агрокредитам позволило сельхозпроизводителям не отвлекать оборотные средства на обслуживание кредитов до получения возмещения из бюджета, как это было ранее. «Освободившиеся средства сельхозпроизводители и фермеры начали вкладывать в строительство и реконструкцию тепличных и молочных комплексов, закупку техники. В результате в 2017 году на каждый рубль господдержки привлекалось 6,5 руб. инвестиций. А общий объем инвестиций в отрасль вырос на 3% по итогам года», — констатировал Ткачев.



С 21 апреля перечень его направлений льготного кредитования был расширен. В частности, субсидируемые кредиты можно получить на развитие аквакультуры, строительство мощностей для хранения и перевалки зерновых и масличных агрокультур, возведение свинокомплексов, реконструкцию мясохладобоен.

