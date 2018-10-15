«Мираторг» вложит 15 млрд рублей в увеличение производства мяса

«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, объявил о проектах увеличения производства мяса общей стоимостью почти 15 млрд руб. В ходе прошедшей агропромышленной выставки «Золотая осень» холдинг подписал инвестиционные соглашения с Тульской и Брянской областями.



В Тульской области компания планирует построить два овцеводческих комплекса закрытого типа на 60 тыс. овцематок или 134 тыс. товарных ягнят. Фермы будут реализовывать до 6,6 тыс. т ягнятины в живом весе в год. Инвестиции в проект составят около 6 млрд руб.



Первую индустриальную овцеферму «Мираторг» запустил в сентябре в Курской области. Ее мощность — 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год, первая продукция должна появиться в феврале 2019-го. Инвестиции составили 2,87 млрд руб. Всего в ближайшие четыре-пять лет холдинг планирует вложить свыше 27 млрд руб. в производство ягнятины. Компания построит 12 комплексов общей мощностью 1,3 млн животных или 71,2 тыс. т мяса в живом весе. Также будет создана бойня на 33,9 тыс. т готовой продукции. По словам президента «Мираторга» Виктора Линника, половина выпускаемой ягнятины будет поставляться на экспорт в страны Персидского залива, в Китай и Японию. Площадки еще для девяти ферм пока не определены. Ранее представитель «Мираторга» говорил «Агроинвестору», что комплексы будут расположены в регионах Центрального федерального округа.



В Севском районе Брянской области компания планирует построить откормочную площадку (фидлот) на 80 тыс. голов КРС с базой предубойного содержания, вложив 4,97 млрд руб. Новый фидлот в том числе станет площадкой для откорма скота породы вагю и позволит производить говядину сверхвысокой мраморности, которая востребована на мировом рынке. По данным компании, этот фидлот станет крупнейшим не только в России, но и в Европе.



«Мираторг» работает в Брянской области восемь лет, и только здесь у него создан полный цикл производства говядины — есть маточное поголовье, фермы, где содержатся коровы с телятами, фидлоты. В целом менее чем за 10 лет холдинг открыл более 80 площадок в Брянской, Калининградской, Тульской, Смоленской, Орловской и Калужской областях, стадо КРС породы абердин-ангус превышает 600 тыс. голов и должно увеличиться до 1 млн к 2021 году. Ранее «Мираторг» сообщал, что благодаря запуску нового фидлота мощности откорма КРС достигнут 200 тыс. животных единовременно. По итогам первых девяти месяцев этого года компания произвела 77 тыс. т говядины, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2017-го.



Кроме того, в Брянской области холдинг намерен реализовать свиноводческий проект на 6,8 тыс. свиноматок. Комплексы в Суземском и Севском районах стоимостью 3,8 млрд руб. станут частью межрегионального проекта по удвоению производства до 1 млн т свинины в живом весе в год. Вертикально-интегрированный проект включает зерновые компании, комбикормовые заводы, автоматизированные свинокомплексы и мясохладобойню в Курской области. Этот проект реализуется также в Орловской области.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. Кроме того, холдинг реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строительства МЭЗа для выпуска растительных масел. По итогам прошлого года «Мираторг» занял второе место среди крупнейших производителей мяса с 521 тыс. т в убойном весе, а также стал первым по посевным площадям под урожай 2018 года в рейтингах «Агроинвестора».





