Cargill запустила завод за 10 млрд рублей

Cargill запустила в Волгоградской области маслоэкстракционный завод мощностью 640 тыс. т подсолнечника в год. Инвестиции в проект превысили 10 млрд руб., сообщила компания. В течение года предприятие работало в технологическом режиме, а сейчас вышло на полную мощность. Оно будет выпускать 260 тыс. т подсолнечного масла и 240 тыс. т шрота. Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт. По информации правительства региона, уже достигнуты договоренности о продажах в Азербайджан, Белоруссию, страны Ближнего Востока, Скандинавии и Африки. «Примерно треть продукции мы будем поставлять на наше предприятие в городе Ефремов Тульской области, остальную планируем отгружать на внешние рынки», — уточнил «Агроинвестору» представитель Cargill Андрей Лян.



Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на церемонии запуска завода напомнила, что масложировая продукция находится на третьем месте в структуре агроэкспорта, добавив, что Минсельхоз возлагает большие надежды на Cargill относительно повышения показателей вывоза. «Масложировая отрасль обладает значительным экспортным потенциалом — сейчас более половины объема растительных масел, производимых внутри страны, поставляется на зарубежные рынки. Уверена, что успешная работа нового предприятия внесет свой вклад в увеличение производства и экспорта российских товаров с высокой добавленной стоимостью», — отметила Лут.



По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, с запуском нового МЭЗа динамично развивающийся АПК региона сделает еще один шаг вперед. «Мы видим этот проект как центральный для развития направления, связанного с производством масличных культур. Это дает возможность уже сейчас говорить о начале выполнения стратегической задачи — перерабатывать 100% семян подсолнечника на территории Волгоградской области», — сказал он. Сейчас регион перерабатывает 80% производимых маслосемян, что вдвое больше, чем было четыре года назад, и занимает 5% российского рынка подсолнечного масла. Выход завода «Каргилл Новоаннинский» на полную мощность позволит увеличить этот показатель до 15%, оценил Бочаров. Кроме того, область рассчитывает на повышение объемов экспорта масла с нынешних 200 тыс. т до 380 тыс. т.



Согласно указу президента Владимира Путина, к 2024 году экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд с $20,7 млрд в 2017-м. В том числе поставки масложировой продукции предстоит увеличить в 2,7 раза до $8,5 млрд, рассказывал ранее руководитель подразделения «Агроэкспорт» аналитического центра Минсельхоза Дмитрий Авельцов. Для этого предстоит увеличить урожайность и посевы масличных агрокультур, доведя их валовой сбор до 35 млн т против 16,5 млн т в прошлом году.



По информации Минсельхоза на 17 октября, подсолнечник обмолочен с 65% уборочной площади, получено почти 8,5 млн т, тогда как в прошлом году в это время было собрано только 6,2 млн т. При этом средняя урожайность составляет 16,4 ц/га, что лишь на 0,1 ц/га больше, чем годом ранее. В Волгоградской области обмолотили 58% посевов подсолнечника, который занимает почти 623 тыс. га. Сбор с гектара увеличился на 3 ц до 15,3 ц. Регион получил 555,4 тыс. т маслосемян, что на 300 тыс. т выше результата 2017-го. Всего по итогам прошлого года аграрии области собрали 574,8 тыс. т подсолнечника, следует из данных Росстата. «В этом году регион планирует собрать около 900 тыс. т, — говорит Андрей Лян. — Так что по балансу мы как раз хорошо вписываемся». В том числе Cargill продолжает программу по высокоолеиновому подсолнечнику, перерабатывая 25-30 тыс. т в год, и продолжит поставлять на рынок высокоолеиновое масло. Однако цели загрузить новое предприятие только высокоолеиновым подсолнечником нет, уточняет он.



По оценке Масложирового союза, сейчас общая мощность российских перерабатывающих предприятий составляет 23,5 млн т (с учетом нового МЭЗа Cargill), в этом сезоне они будут загружены примерно на 70%. «Прежде, чем что-то строить, Cargill глубоко анализирует сырьевую базу, поэтому, наверное, у компании есть стратегия ее увеличения, — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев. — Мы не анализировали ситуацию отдельно в Волгоградской области, но в целом по стране у нас сохраняется большой профицит по перерабатывающим мощностям». По расчетам союза, с выходом нового предприятия на полную мощность, доля Cargill на рынке переработки масличных будет на уровне 3%.



В Волгоградской области, как и в ряде других регионов, есть большой потенциал увеличения производства подсолнечника, чтобы загрузить перерабатывающие мощности, уверен Мальцев. «Сейчас в основном используется условно традиционная технология 1980-х годов, которая предполагает долю подсолнечника в севообороте на уровне 12%. Украина — мировой лидер по экспорту подсолнечного масла и производству подсолнечника — давно перешла на 4-х-5-типольный севооборот, в котором эта агрокультура занимает 22%, — рассказывает эксперт. — У нас есть растениеводческие компании, которые выращивают много подсолнечника: например, у «Био-Тона» его доля 25%, у «Солнечных продуктов» - 22%. Они работают в Самарской и Саратовской областях, с точки зрения природно-климатических условий у Волгоградской области тот же потенциал. Поэтому однозначно не только можно, но и необходимо повышать долю подсолнечника в севообороте».



Также на новом заводе Cargill будет производить лецитин — вещество, которое используется в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике, медицине. В июне компания и администрация Волгоградской области подписали соглашение об инвестициях более 530 млн руб. в дальнейшее развитие производственной площадки. Монтаж оборудования для выпуска лецитина планируется завершить в 2019 году, сообщает правительство региона. Михаил Мальцев считает этот проект перспективным с точки зрения замещения импорта. По данным ФТС, в прошлом году Россия закупила за рубежом 8,24 тыс. т лецитина на $15,6 млн. «А вот экспортного потенциала здесь, наверное, нет: мы вряд ли сможем конкурировать с Китаем», — считает Мальцев. Андрей Лян уточнил, что лецитин с волгоградского предприятия будет отправляться на рафинацию в Европу, а затем возвращаться в Россию. Если в перспективе компания решит увеличить его производство, то, возможно, будет делать рафинацию внутри страны, добавил он, затруднившись назвать плановые объемы выпуска.





