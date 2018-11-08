«Мираторг» купил 36 тысяч гектаров земли у чешской PPF Group

«Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников заключил соглашение о покупке орловских компаний агрохолдинга «РАВ Агро», контролируемого чешской PPF Group. Как говорится в сообщении «Мираторга», основными активами приобретенных компаний являются земельные массивы.



О том, что «Мираторг» хочет получить доли в уставном капитале «РАВ Агро-Орел», стало известно в начале октября. «АПХ «Мираторг» и PPF Group договорились о максимально эффективной передаче сельхозугодий в регионе, чтобы обеспечить непрерывность цикла обработки и соблюсти применяемые технологии почвосбережения», — говорится в сообщении «Мираторга». На приобретенных землях агрохолдинг планирует выращивать зерновые и бобовые агрокультуры, в том числе озимую и яровую пшеницу, кукурузу, сою. Покупка новых сельхозземель позволит холдингу расширить сырьевую базу для предприятий в регионе. С увеличением земельного банка «Мираторг» запланировал введение новых мощностей по переработке — комбикормового и маслоэкстракционного заводов.



Президент «Мираторга» Виктор Линник не смог уточнить «Агроинвестору» размер приобретенных сельхозугодий и сумму сделки, сославшись на соглашение о конфиденциальности. Он сообщил лишь, что вся земля будет включена в севооборот в рамках реализации стратегии развития «Мираторга».



Источник в компании сказал «Агроинвестору», что речь в сделке идет «примерно о 35 тыс. га». На сайте «РАВ Агро» указано, что в Орловской области холдинг управляет земельным банком в 36 тыс. га. Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов ранее оценивал среднюю стоимость сельхозземли в Орловской области в 50 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, за 36 тыс. га «Мираторг» мог заплатить около 1,8 млрд руб.



Еще 74 тыс. га «РАВ Агро» контролирует в Воронежской области. В рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев «РАВ Агро» стоит на 41-м месте с земельным банком в 106 тыс. га. В октябре газета «Коммерсантъ» сообщала, что PPF Group ищет покупателей на все активы «РАВ Агро», в том числе и в Воронежской области. Топ-менеджер крупного агрохолдинга рассказывал изданию, что получал предложение о покупке воронежских активов «РАВ агро», но отказался от сделки. Представитель «Мираторга» уточнил «Агроинвестору», что речь в сделке идет только об орловских активах «РАВ Агро». В «РАВ Агро» на вопросы «Агроинвестора» не ответили.



По данным kartoteka.ru, 99,95% «РАВ Агро» принадлежит нидерландской компании Bavella B. V., которая, в свою очередь, является частью чешской группы PPF. Холдинг «РАВ Агро» был приобретен PPF Group в 2011 году и является единственной инвестицией в сельское хозяйство. Доля российской агрокомпании в совокупных активах PPF Group незначительна и вряд ли превышает 2%, ранее говорил «Агроинвестору» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. В свою очередь «Мираторг» уже давно и успешно работает в Черноземье, поэтому приобретение активов «РАВ Агро» выглядит вполне логичным в рамках дальнейшего развития компании, отметил Лукашов.



«Мираторг» является вторым после «Черкизово» производителем мяса в стране, согласно составленному «Агроинвестору» рейтингу по итогам 2017 года. В прошлом году холдинг произвел 521 тыс. т мяса в убойном весе. Орловская область — один из регионов, где «Мираторг» реализует проект по производству говядины: заготовка кормов, воспроизводство, выращивание и откорм поголовья для последующей переработки, указано на его компании. Также в регионе компания реализует межрегиональный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона. В конце августа «Мираторг» подписал с Орловской областью соглашение о строительстве в регионе маслоэкстракционного завода мощностью переработки 1,2 тыс. т масличных агрокультур в сутки, инвестиции в проект составят 3,6 млрд руб.



По информации консалтинговой компании BEFL, к началу 2018 года «Мираторг» управлял 676 тыс. га земель, занимая второе место среди крупнейших российских землевладельцев. При этом в рейтинге «Агроинвестора» по площади посевов агрохолдинг занимает первое место с 700 тыс. га пашни. Согласно данным Forbes, выручка «Мираторга» в 2017 году составила 125 млрд руб.





