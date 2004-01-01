По итогам 2016 года Россия стала крупнейшим в мире производителем сахарной свеклы, урожай которой превысил 50 млн т. Об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе Всероссийского агрономического совещания, на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора».



«Мы обогнали такие страны как Франция, США, Германия, — уточнил глава агроведомства. — Собранный урожай позволит произвести около 6 млн т сахара, что не только обеспечит внутренние потребности России, но и позволило создать экспортный потенциал». В этом сезоне страна может вывезти более 200 тыс. т сахара, около 100 тыс. т уже поставлено за рубеж, сказал Ткачев. «Россия впервые становится крупным экспортером сахара на мировой рынок. Чтобы продать все излишки — примерно 700 тыс. т — прошу отраслевой союз и всех участников рынка включиться в активную работу со странами ближнего и дальнего зарубежья», — добавил министр.



По сахару наша страна в этом сезоне находится в контрфазе к миру — на глобальном рынке не очень хорошие показатели производства, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «В мире у ключевых производителей сырца очень низкие — близкие к рекордно низким — переходящие запасы сахара, — рассказал эксперт в ходе совещания. — В результате цены до последнего времени росли и были очень привлекательными. Это позволило сдержать падение цен на нашем внутреннем рынке, поэтому наши сахарники особо не заметили снижения». Когда мы были импортерами сахара-сырца, то российские цены были близки к себестоимости сырцового сахара (с учетом пошлин), а сейчас они ушли вниз и находятся близко к мировым ценам на белый сахар, отметил Рылько.

