По оперативным данным ФТС на 21 июня, российский экспорт зерновых агрокультур в текущем сельхозгоду вырос до 34,8 млн т. Как сообщает Минсельхоз, это на 3,5% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона, когда было вывезено 33,6 млн т. Объем экспорта пшеницы составляет 26,6 млн т, что на 9,3% больше аналогичного периода прошлого года, кукурузы — почти 5 млн т (+6,2%), ячменя — 2,9 млн т (-31%).



Таким образом, за 10 дней до конца сезона вывоз зерна на 900 тыс. т превысил итоговый уровень прошлого года. Также фактически выполнен прогноз Минсельхоза. В начале июня глава агроведомства Александр Ткачев в интервью ТАСС оценивал экспорт в объеме 34−35 млн т в текущем сельхозгоду и 37−38 млн т — в следующем. При этом отрыв от рекордного темпа прошлого сезона продолжает расти, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Если на конец мая экспорт зерна превышал прошлогодний показатель на 553 тыс. т или на 1,7%, то на 21 июня — уже почти на 1,2 млн т или на 3,5%. Всего с начала июня вывезено уже 1,5 млн т, в том числе почти 1 млн т пшеницы, 270 тыс. т кукурузы и 220 тыс. т ячменя. Все эти показатели уже заметно выше, чем в июне прошлого года, особенно по кукурузе и ячменю, поставки которых составили 195 тыс. т и 12 тыс. т, говорится в сообщении центра.







«Активность экспорта в конце сезона была ожидаемой, так как запасов очень много: у нас недоэкспортировано порядка 5 млн т от потенциала. И это тот ресурс, который ляжет в переходящие запасы на следующий сезон», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, итоговый экспорт зерна в этом году может составить 37 млн т, в том числе 28 млн т пшеницы.



«Русагротранс» говорил об экспорте зерна в 35,2 млн т, в том числе 27 млн т пшеницы. Однако к настоящему времени этот прогноз повышен до 35,7 млн т (с учетом экспорта в страны ЕАЭС), включая 27,3 млн т пшеницы, сообщил «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга компании Игорь Павенский. Таким образом, по его словам, переходящие остатки зерна на следующий сельхозгод должны превысить 19 млн т против 10,8 млн т годом ранее (по Росстату, остатки зерна к 1 июля 2016 года равнялись 13,3 млн т). К 1 июня 2017-го, согласно официальной статистике, остатки зерна составляли18,5 млн т — на 31% больше, чем на 1 июня 2016 года. «СовЭкон» указывает на наличие все еще значительных нереализованных экспортных ресурсов не только пшеницы, но также кукурузы и ячменя. «Можно ожидать, что, несмотря на более позднее начало массовой уборки, новый сезон откроется исторически высокими объемами экспорта, прежде всего, благодаря высоким переходящим остаткам», — прогнозируют эксперты центра. По оценке «Русагротранса», в июле вывоз российского зерна может составить 2,3−2,5 млн т, а в целом в сезоне-2017/18 — 37 млн т, в том числе до 28,5 млн т пшеницы.



«Из-за высоких запасов активность экспорта в июле, безусловно, будет продолжаться, однако мы ожидаем падение отгрузок относительно традиционных объемов из-за вступления в силу хартии об обороте зерна», — сказал Злочевский. В мае крупнейшие трейдеры, в том числе ТД «Риф», «Международная зерновая компания», «Каргилл», «Астон» и др., подписали хартию в сфере оборота сельхозпродукции, декларирующую отказ от услуг компаний-посредников и недобросовестных методов налоговой оптимизации. Хартия должна вступить в силу 1 июля. «Начало реализации хартии может серьезно снизить активность компаний-поставщиков, обслуживающих экспортеров. На адаптацию рынка понадобится несколько месяцев», — добавил Злочевский. Однако в целом в сезоне-2017/18 вывоз зерновых, полагает эксперт, может превысить уровень нынешнего сельхозгода с учетом нереализованного в этом сезоне экспортного потенциала. «Конечно, это будет зависеть от урожая, но виды на него сейчас улучшаются, и пока реализуется довольно оптимистичный сценарий», — сказал он.



По данным «Федерального центра безопасности и качества зерна», поставки российской пшеницы в текущем сезоне осуществлялись в 90 стран. К 19 июня лидером по закупкам с большим отрывом был Египет — 6,7 млн т (+11% к сезону-2015/16), на втором месте — Турция с 2,5 млн т (-21%), на третьем — Бангладеш с 1,8 млн т (+55%). Кукуруза вывозилась в 45 стран, список которых возглавляет Вьетнам — 852 тыс. т (в предыдущие два сезона поставок агрокультуры в эту страну не было), значительно увеличил импорт Иран — 839 тыс. т (в 4,2 раза больше, чем в 2015/16) и Япония — 289,7 тыс. т (в 22 раза больше). Ячмень экспортировался в 36 стран, однако отгрузки традиционному покупателю российского ячменя — Саудовской Аравии — сократились вдвое, составив 1,1 млн т.

