По данным учета фитосанитарных сертификатов, выданных Россельхознадзором, в сезоне-2016/17 Россия экспортировала 35,98 млн т зерновых культур, что на 4% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщает «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна». В общем объеме 76% пришлось на пшеницу, вывоз которой вырос на 9% до 27,5 млн т.



На фоне роста валового сбора пшеницы в 2016 году до 73,3 млн т объемы экспорта росли менее интенсивно, доля экспорта от урожая агрокультуры незначительно снизилась и составила 37% (41% в 2015/16 годах), отмечается в сообщении ведомства. Список стран-импортеров российской пшеницы расширился с 88 до 91, крупнейшим покупателем вновь стал Египет, куда было вывезено 6,7 млн т пшеницы (+11% к предыдущему сезону). На втором месте Турция — 2,6 млн т (-20%), на третьем Бангладеш — 1,8 млн т (+56%). В ушедшем сельхозгоду в число новых стран покупателей пшеницы, в частности, вошли Кот-д-Ивуар (126 тыс. т), Вьетнам (124 тыс. т), Мали (95 тыс. т), Алжир (73 тыс. т), Буркина-Фасо (48 тыс. т). При этом 14 стран сезона-2015/16, в числе которых Австралия, Мальта, Сингапур, Австрия, Венесуэла, в ушедшем сезоне не импортировали российскую пшеницу.







Как ранее сообщал Российский зерновой союз, Россия сохранила за собой первое место по экспорту пшеницы, превысив планку в 27 млн т. США, где сезон завершился 1 июня, экспортировали почти 27 млн т, экспорт пшеницы из Евросоюза за три дня до окончания сезона составлял менее 25 млн т. Президент союза Аркадий Злочевский пояснял «Агроинвестору», что сохранению Россией лидерских позиций способствовал рост цен на пшеницу во второй половине июня, когда из-за погодных рисков у крупных мировых производителей цена поднималась до $192−193/т (FOB). Если же учитывать объем вывоза с июля 2016 года по июнь 2017-го, то, по данным Минсельхоза США, штаты оказались впереди, отгрузив 29,3 млн т, при этом объем вывоза из нашей страны Иностранная сельхозслужба ведомства оценивает в 27,8 млн т.







Кукурузы в сезоне-2016/17 экспортировано 5,3 млн т, что на 13% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Доля экспорта агрокультуры от величины валового сбора достигла 35% (36% в сезоне-2015/16). Кукуруза отгружалась в 45 стран, на первое место среди импортеров вышла Корея, несмотря на снижение закупок на 9% до 908 тыс. т. Предыдущий лидер — Турция — сократила закупки на 32% до 706 тыс. т и опустилась на четвертое место. Второе место среди импортеров российской кукурузы занял Иран, нарастивший импорт в четыре раза до 873 тыс. т, на третьем месте — Вьетнам, который ввез 852 тыс. т кукурузы, в то время как в предыдущие два сезона отгрузки в эту страну не осуществлялись.



Несмотря на рост урожая ячменя в 2016 году его вывоз значительно сократился и по итогам сезона составил 3 млн т, что на 31% меньше, чем годом ранее. Доля экспорта от валового сбора ячменя снизилась до 17%, в то время как в предыдущем сельхозгоду за рубеж было вывезено 25% урожая. Как и в прошлом сезоне, ячмень экспортировался в 36 стран, список крупнейших импортеров возглавляют Саудовская Аравия (1,1 млн т), Иран (466 тыс. т) и Латвия (67 тыс. т). Совокупный вывоз остальных зерновых агрокультур, в том числе риса-сырца, сорго, проса, гречихи составил 196 тыс. т.



Среди компаний торговый дом «Риф» сохранил за собой позицию крупнейшего экспортера зерна и продуктов его переработки. В завершившемся сезоне «Риф» отгрузил 4,5 млн т, что составляет 11% всего экспорта в этой категории, в то же время по сравнению с предыдущим сельхозгодом объем снизился на 2%. На втором месте с долей 9% остается «Международная зерновая компания», увеличившая вывоз на 13% до 3,6 млн т. Находящийся на третьем месте «Каргилл» нарастил поставки почти на 40%: за июль-июнь 2015/16-го он отгрузил 2,9 млн т против 2,1 млн т годом ранее.



В текущем году Минсельхоз прогнозирует снижение валового сбора зерна до 100−105 млн т. Однако с учетом переходящих остатков экспорт в сезоне-2017/18 может вырасти до нового рекорда в 37−38 млн т, ранее заявлял глава министерства Александр Ткачев. По расчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, в новом сельхозгоду экспорт зерна может находиться в диапазоне 37,5−39,5 млн т, предварительная оценка «Русагротранса» — 37 млн т. Согласно оперативным данным Минсельхоза, с 1 по 12 июля экспорт зерна из России составил 591 тыс. т.

