По прогнозу Минсельхоза, в этом году производство скота и птицы на убой увеличится примерно на 3% и составит 14,4 млн т (здесь и далее — в живом весе). В первом полугодии, по данным Росстата, объем производства во всех хозяйствах составил 6,5 млн т, что на 3,8% превышает показатель аналогичного периода 2016-го. В целом животноводство в этом году может прибавить 2−2,5%, что выше целевого показателя госпрограммы (1,9%), оценивало агроведомство в Нацдокладе о результатах ее реализации в прошлом году. В 2016-м сектор вырос на 1,5%.



В этом году положительная динамика в отрасли будет обеспечиваться в основном за счет птице- и свиноводства, полагает министерство. В январе-июне производство птицы выросло на 5,2% до 3,2 млн т, свинины — на 4,5% до 2 млн т. Производство КРС на убой сократилось на 0,8% до 1 млн т.



В последние годы российский рынок мяса развивался под влиянием двух основных факторов — уровень жизни населения и колебания валютного курса. Они же останутся ключевыми как в 2017 году, так и в последующие несколько лет, считает директор практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Сергей Албу. Также существенную роль могут играть политические факторы, например снятие взаимных санкций либо договоренности с другими странами по открытию определенных рынков мяса, считает он.



Минсельхоз в Нацдокладе отмечает, что замедление динамики развития отраслей животноводства будет связано с ограниченными возможностями выхода на экспортные рынки, а также медленным восстановлением потребительского спроса. Это может создавать напряжение на рынках и спровоцировать сокращение производства. «По птице мы фактически достигли точки насыщения: прирост объемов в 2016-м составил всего 2,5%, тогда как за период 2014—2015 годов — 29,5%, — прокомментировала «Агроинвестору» руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. — Схожая ситуация наблюдается на рынке свинины, что в том числе влияет на цены продукции».



По прогнозу президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, по итогам года производство мяса птицы может вырасти на более чем 6% (230−250 тыс. т). Это произойдет главным образом за счет улучшения показателей откорма и в меньшей степени — благодаря введению в строй новых мощностей или модернизации существующих предприятий.



При этом, по его словам, снижение покупательной способности населения продолжает оказывать негативное влияние на цену мяса бройлера. За последний год цены в опте практически не изменились, а розничные в отдельные моменты были практически на уровне себестоимости из-за промоакций в сетях. Отпускные цены с птицефабрик варьировались от 84−85 руб./кг до 110−115 руб./кг в зависимости от региона и месяца, при этом даже не получая «поправку» на и без того низкую инфляцию. «Если бы не хороший урожай зерновых 2016 года, позволивший несколько уменьшить себестоимость производства, то такие цены поставили бы на уровень банкротства многие предприятия», — считает эксперт.



Производство свинины в прошлом году показало рекордный прирост — 9,4% или около 300 тыс. т, рассказывает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В том числе промышленный сектор увеличился на 13%. В этом году такие тенденции сохранятся, хотя отрасль будет прирастать и с меньшей динамикой. По итогам 2017-го ожидается увеличение на 4−5% (150 тыс. т в убойном весе). Аналогичной цифры можно ожидать и в 2018-м, считает Ковалев.



Средневзвешенные цены на свинину в прошлом году снизились на 9,5% по сравнению с 2015-м, продолжает он. Это привело к тому, что потребление этого вида мяса увеличилось на 6%. «В этом году рост потребления уже составляет 3−5%, и хотя мы предсказывали дальнейшее падение цен, в первом полугодии 2017-го они были чуть выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, чему также способствовал рост интереса потребителей к свинине», — отмечает Ковалев. Но, по словам эксперта, запуск дополнительных мощностей и сокращение шашлычного сезона из-за плохой погоды будут способствовать тому, что средневзвешенная цена не будет выше, чем в 2016-м.

