Урожай гречихи в 2017 году может побить прошлогодний рекорд в 1,2 млн т и составить 1,5−1,6 млн т, сообщила «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, урожайность складывается выше, чем в прошлом году. Кроме того, посевы выросли более чем на 40% до 1,69 млн га. По данным Росстата, только в Алтайском крае, традиционном лидере производства гречихи в стране, агрокультура занимает рекордные 750 тыс. га против 560 тыс. га в 2016-м.

Сейчас в Алтайском крае убрано 13% посевных площадей гречихи, намолочено 108 тыс. т при урожайности 10,8 ц/га, что на 25% выше прошлогоднего показателя на аналогичную дату. В целом по стране урожайность превышает результат 2016-го на 15% и пока составляет 11,2 ц/га, с 18% убранных площадей получено 333 тыс. т агрокультуры. В том числе 111 тыс. т собрано в Сибирском федеральном округе, 109 тыс. т — в Центральном, 99 тыс. т — в Приволжском. Согласно информации Минсельхоза Алтайского края, по итогам уборочной кампании урожайность агрокультуры ожидается неплохой, в результате валовой сбор может превысить прошлогодний рекорд края в 574 тыс. т. В конце августа министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев признал, что аграрии в этом году перестарались и засеяли гречихой намного большие площади, чем необходимо для региона и страны. Чиновник призвал постепенно сокращать посевы и «заниматься правильными культурами». «Не надо рубить сук, на котором мы сидим. Тем не менее, срубили и более чем на 170 тыс. га увеличили площадь гречихи», — сокрушался Чеботаев. По прогнозу Российского зернового союза, урожай гречихи в этом году может составить 1,5 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает валовой сбор в 1,7 млн т.

В ожидании высокого урожая закупочная цена на гречиху продолжает снижаться. Так, по данным ИКАР, в Алтайском крае в начале сентября цена была вдвое ниже прошлогодней — в пределах 8,5−10 тыс. руб./т. Аналогичными темпами уменьшалась оптовая цена на гречневую крупу: у алтайских производителей она составила 22 тыс. руб./т против 44 тыс. руб./т в начале сентября 2016-го, опустившись до минимума с сентября 2014-го. Еще в июле, по данным Росстата, цена гречневой крупы у производителей Сибирского федерального округа была на уровне 27,9 тыс. руб./т, а в начале года — 39,8 тыс. руб./т. В среднем по России оптовая цена гречневой крупы в январе равнялась 41,8 тыс. руб./т, в июле — 31,3 тыс. руб./т, в начале сентября она опустилась ниже 30 тыс. руб./т.

По данным ИКАР, в крупяном сезоне-2016/17 (завершился в августе) средние цены производителей гречки в Алтайском крае также были более чем в 1,5 раза ниже, чем за предшествующий сельхозгод. «Давление на цены все в большей степени стало оказывать возрастающее предложение гречки. В истекшем сезоне ее производство от месяца к месяцу ставило все новые и новые рекорды. При этом экспорт гречихи и гречневой крупы был небольшим», — говорится в обзоре ИКАР. В сезоне-2016/17 вывоз гречки упал до 19,8 тыс. т против 43,2 тыс. т годом ранее. Однако, несмотря на то, что цена на гречиху в прошлом сезоне снижалась, она оставалась весьма выгодной для сельхозпроизводителей — существенно выше себестоимости, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «В 2016 году был собран рекордный урожай гречихи в 1,2 млн т. Можно было предположить, что с ценой случится коллапс, однако этого не произошло», — замечал он.

В 2016 году гречиха занимала 1,2 млн га, в 2015-м — 957 тыс. га. Урожайность агрокультуры в среднем по стране в прошлом году составила 10,6 ц/га, увеличившись на 12%. Средние потребительские цены на гречневую крупу-ядрицу, по данным Росстата, с сентября 2016 года по август 2017-го снизились на 28% до 66,78 руб./кг.