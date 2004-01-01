 Россельхознадзор запретил ввоз чая из Шри-Ланки — Агроинвестор
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Рынки
Россельхознадзор запретил ввоз чая из Шри-Ланки
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
На эту страну приходится четверть российского импорта чая
Более 99% потребляемого в России чая ввозится из-за рубежа
Фото: Pixabay

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию всей растительной продукции из Шри-Ланки. Как говорится в сообщении ведомства, временный запрет будет действовать с 18 декабря в связи с обнаружением в продукции капрового жука. Партии растительной продукции, отгруженные до 18 декабря и находящиеся в пути, будут допущены к ввозу по результатам лабораторных исследований.

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля партии чая в количестве 18 т происхождением Шри-Ланка, в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект — капровый жук, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза», — уведомил Россельхознадзор. В сообщении отмечается, что капровый жук может повреждать не только чай, но и зерно колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур.

«Потери от заноса на территорию России капрового жука могут составить десятки миллиардов рублей», — подсчитало ведомство. Так, затраты на ликвидацию двух очагов капрового жука в Ставропольском крае в 1987—1989 годах, по данным Росгоскарантина, составили 6 млн руб., или 416,4 млн руб. в нынешних ценах.

Основную часть импортируемой из Шри-Ланки растительной продукции составляет чай. По данным ФТС России, в 2016 году объем поставок чая из Шри-Ланки составил около $160 млн. В физическом выражении — это 37 тыс. т, уточнил «Агроинвестору» гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Таким образом, на Шри-Ланку приходится около 23% всего импортируемого в Россию чая, и заместить этот объем будет непросто. «Объем чая, который мы покупаем на Шри-Ланке, огромен, даже с точки зрения мирового чайного рынка. Одномоментно его заместить очень сложно», — сказал Чантурия.

Импорт чая в Россию

По словам эксперта, декабрь и январь являются пиковыми месяцами по ввозу чая, поэтому если запрет окажется длительным, то это может серьезно повлиять на рынок. «Я считаю, что в краткосрочной перспективе ожидать какого-то резкого скачка цен, наверное, не стоит. Но если в течение двух-трех недель эта ситуация не разрешится, то по мере расходования запасов мы не исключаем серьезных проблем как для производителей, так и для потребителей», — спрогнозировал Чантурия. Он отметил, что Россия ежегодно закупает за рубежом около 160 тыс. т чая (более 90% этого объема приходится на черный чай). Крупнейшим поставщиком чая в Россию является Индия, на нее приходится 31% всех поставок. Шри-Ланка находится на втором месте.

Собственное российское производство чая закрывает менее 1% потребности внутреннего рынка. Основным регионом, где чай выращивается в промышленных масштабах, является Краснодарский край. По данным Минсельхоза региона, чайные плантации занимают 331 га, в этом году с них собрано 553 т чайного листа. Это более чем на 100 т или на 24% выше показателя 2016-го. Выращиванием и производством чая на Кубани занимаются пять организаций: «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай» и «Хоста чай».

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