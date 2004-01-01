 За 11 месяцев производство питьевого молока снизилось на 2,4% — Агроинвестор
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Рынки
За 11 месяцев производство питьевого молока снизилось на 2,4%
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Импорт цельного молока, напротив, вырос в 1,5 раза
Потребление молока в России на четверть ниже, чем в Европе
Фото: А. Гордеев / Ведомости

В январе-ноябре 2017 года объем промышленного производства молока (кроме сырого) в России по сравнению с аналогичным периодом 2016-го снизился на 2,4% до 4,9 млн т. Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные Росстата. Также сократилось и производство кисломолочных продуктов, за исключением творога — на 1,1% до 2,7 млн т. Одновременно производство сыров выросло на 5,2% до 424 тыс. т, сырных продуктов — на 17,5% до 180 тыс. т, а сухого молока и сливок — на 30,6% до 127 тыс. т.

В то же время с начала года Россия нарастила импорт основных видов молочной продукции — в январе-октябре в пересчете на молоко он увеличился на 3,1% до более чем 6 млн т, тогда как в январе-октябре 2016-го составлял 5,8 млн т. Так, согласно данным ФТС, поставки цельного молока выросли на 52% до 318 тыс. т, из которых 296 тыс. т было ввезено из Белоруссии. Импорт кисломолочной продукции также увеличился на 52% до 121 тыс. т (в том числе 115 тыс. т — из Белоруссии), а сухого молока — на 7,5% до 208 тыс. т (в том числе 161 тыс. т — из Белоруссии). Поставки сыров и творога в Россию за 10 месяцев этого года сократились на 1,7% до 184 тыс. т, в том числе импорт из Белоруссии сократился на 4,6% до 155 тыс. т.

В ноябре глава Минсельхоза Александр Ткачев, выступая на Международном агропромышленном молочном форуме, отмечал, что потребление молока в России находится на низком уровне. По оценке министра, каждый житель страны в среднем потребляет около 265 кг молока, в то время как в Европе этот показатель составляет 360−365 кг на человека, в том числе в Финляндии — 384 кг. Рекомендуемая Минздравом России норма потребления составляет 325 кг. Внутренние потребности страны в молоке будут полностью обеспечены в ближайшие три-пять лет, выражал уверенность Ткачев. Сейчас доля отечественного молока в общем объеме потребления составляет 82%.

Сокращение производства питьевого молока и кисломолочных продуктов связано с тем, что они относятся к социально-значимым продуктам и, как следствие, низкомаржинальным и высококонкурентным, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Поэтому если у предприятия есть возможность выпускать более маржинальные молочные продукты, такие как сливочное масло, творог и сыр, оно будет ориентироваться именно на них», — поясняет она. Негативным фактором является и то, что продолжается снижение реальных доходов населения. «А так как от базовых молочных продуктов покупатель не может отказаться совсем, он просто снижает частоту их потребления», — добавила Петрова. Что касается роста производства сухого молока в этом году, то, по словам эксперта, это связано с увеличением производства сливок». В России остается существенная зависимость от импортных поставок сухого молока (порядка 50%), поэтому рост объемов производства является естественным процессом. Современное производство активно использует сухое молоко, по этой причине на него сохраняется устойчивый спрос», — сказала Петрова.

В последние годы в переработке молока в России наблюдалась позитивная динамика производства, ранее отмечал исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. В то же время постоянно снижающийся объем потребления молочных продуктов способствует разбалансировке рынка. По словам Белова, спрос ежегодно падает на 2−4%, кроме того, потребитель выбирает более доступные продукты, в составе которых присутствуют заменители молочных жиров. Председатель совета Молочного союза Аркадий Пономарев в свою очередь добавлял, что одна из причин падения потребления молочной продукции — высокие розничные цены, из-за которых натуральные качественные продукты стали недоступными для широких слоев населения. По данным Минсельхоза, цены сельхозпроизводителей на сырое молоко в ноябре находились на уровне 24,77 руб./кг, за месяц увеличившись на 2,4%. По сравнению с декабрем 2016 года рост цен составил 3,7%. Средняя потребительская цена на пастеризованное молоко в середине декабря равнялась 53,44 руб./кг, что на 4,5% больше уровня начала года, следует из данных Росстата. Сливочное масло в течение 2017 года подорожало на 9,5% до 528,44 руб./кг, сыры — на 3,4% до 478,26 руб./кг.

В январе-ноябре 2017 года валовой надой молока во всех хозяйствах составил 28,8 млн т, увеличившись за год на 0,9%, в сельхозорганизациях производство сырого молока выросло на 3,7% до 14,3 млн т. Согласно прогнозу «Союзмолоко», производство сырого товарного молока в стране по итогам 2017 года вырастет на 2,7−2,9%, однако с учетом снижения надоев в ЛПХ в целом выпуск молока в стране сохранится примерно на уровне 2016-го.

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